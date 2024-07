Hamza Bellari serà la primera venda del Nàstic

El president del Nàstic, Lluís Fàbregas, va destacar el passat dimecres en la Junta General Extraordinària que s'està ultimant el pressupost d'aquesta temporada, assenyalant que serà similar al de l'anterior i que té l'objectiu de confeccionar un equip competitiu.

De fet, va destacar que «enguany comencem de zero a nivell esportiu i el repte no és un altre que quedar primer, perquè, d'aquesta manera, evitem patiments i afectacions externes que es viuen en el play-off i que ja hem viscut. Tenim confiança absoluta a la direcció esportiva i al cos tècnic, el qual vam renovar al complet, perquè puguin assolir aquest repte».

El president va assenyalar que per ajustar un pressupost potent es buscaran més ingressos i aquests seran per la venda de jugadors. «Tenim opcions treballades des del mes de maig per treballar alguna venda que pugui ajudar a minimitzar les despeses. Aquesta és una feina excepcional de la direcció esportiva».

En aquest sentit, el jugador en qüestió seria Hamza Bellari, l'extrem marroquí que, fins a la temporada passada, va formar part del planter de la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic i que, enguany, era part del primer equip. El periodista, Ángel Garcia, va apuntar que l'operació estaria tancada amb el València, un dels equips interessats en el jugador del planter grana.

Com ja va publicar Diari Més el passat dia 8 de juliol, el bon rendiment de Hamza a Orihuela, on va arribar com a cedit al gener, jugant 19 partits anotant 3 gols i convertint-se en un jugador clau per fregar l'ascens amb l'equip alacantí, va atraure l'atenció de diversos equips, com el mateix València, i altres filials com el del Barça, el Betis i el Sevilla. Finalment, però, és l'equip Ché qui s'ha endut el gat a l'aigua i pagarà una xifra propera als 200.000 euros a l'entitat grana per incorporar l'extrem marroquí al seu filial.

S'espera que en les pròximes hores es faci oficial la venda.

