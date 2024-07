Lluís Fàbregas serà president del Nàstic, que avui aprovarà una ampliació de capital

El Consell d’Administració de la SAD del Nàstic de Tarragona convoca avui la Junta General Extraordinària d’Accionistes en la qual es decidirà que Lluís Fàbregas agafi el relleu de Josep Maria Andreu en la presidència de l’entitat grana.

El director general del Nàstic serà escollit pels consellers de la SAD com a nou relleu al capdavant de l’entitat grana després que Josep Maria Andreu fes un pas al costat el darrer 25 de juny. Andreu va tancar una etapa de 18 anys al capdavant del conjunt grana en dos períodes. En la roda de premsa on va anunciar el seu pas al costat, l’expresident va destacar que continuarà formant part del Consell i que qualsevol dels membres actuals estava capacitat per agafar les regnes de l’equip.

Fàbregas va ser un dels homes forts d’Andreu durant l’etapa del ja expresident al capdavant de l’entitat i, ara, està preparat per agafar el relleu. D’aquesta manera, el dirigent es convertirà en el president executiu que encapçalarà la SAD, un càrrec que compartirà amb les funcions de director general, en tant que tindrà dedicació exclusiva a l’entitat grana i realitzarà les dues funcions.

Lluís Fàbregas forma part des de l’entitat grana des del 2009 i ha realitzat tasques de director de marca i director general del Nàstic. A més, també ha estat vinculat al club en el passat com a jugador. De fet, Fàbregas va ser porter del primer equip des del 1986 al 1988. D’aquesta manera, el club mantindria a la presidència una persona arrelada al club, un requisit necessari per ser acceptat per la resta del Consell d’Administració.

De fet, així ho va destacar el conseller del Nàstic, Fredrik Wester, en una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona en la qual un dels màxims accionistes del Nàstic assenyalava que no estava interessat en ocupar el càrrec i que aquest necessitava una persona vinculada a la ciutat.

La Junta General d’Accionistes Extraordinària se celebrarà a partir de les 19 hores a la Sala Eutyches del Palau de Congressos de Tarragona.

Ampliació de capital

La Junta General d’Accionistes extraordinària es va convocar el darrer 6 de juny amb la intenció d’aprovar una ampliació de capital. En l’ordre del dia, en destaca «ampliar el capital social mitjançant una compensació de crèdits, en la quantitat màxima de 3.020.000 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 30.200 accions nominatives de 100 euros cadascuna d’aquestes».

Per facilitar el pas de Fàbregas a la presidència, també es van afegir els següents punts com «el nomenament i ampliació, si escau, del nombre de consellers» i la «modificació de l’article 29 dels Estatuts Socials relatius a la remuneració dels consellers».

En aquest darrer punt, s’estableix que el càrrec és retribuït, sent remunerat per «una quantitat fixa per ostentar el càrrec d’Administrador que determinarà la Junta General», així com «una quantitat pel desenvolupament de funcions de direcció i gestió de la Societat de caràcter habitual o recurrent», entre altres punts.