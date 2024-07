El Nàstic afronta el mercat amb peus de plom per sumar nous fitxatges

El Nàstic afronta el mercat de fitxatges amb peus de plom. El president grana, Lluís Fàbregas, va apuntar com a objectiu acabar en primera posició i, per aquest motiu, des de la direcció esportiva es prefereix no córrer i assegurar-se en encertar en els fitxatges per formar la plantilla més competitiva possible. A diferència de l’any passat, el play-off ha fet que el Nàstic aterrés més tard al mercat de fitxatges i, per aquest motiu, és difícil igualar la fita de l’any passat d’encetar la temporada amb la majoria de fitxatges tancats.

El Nàstic va encetar el mercat amb els fitxatges de Víctor Narro i Gorka Pérez i les renovacions de Gorostidi i David Concha. Ara la prioritat de la direcció esportiva grana és reforçar l’eix de la defensa amb una nova peça. Amb Dufur i Gorka Pérez cal sumar un nou perfil de central alt que ajudi en les estratègies a pilota aturada, de la mateixa manera que va fer Pablo Trigueros aquesta temporada.

Al lateral esquerre es precisa la incorporació d’un nou jugador jove que competeixi amb Joan Oriol. A la dreta, en un primer moment, estaria coberta, però l’atenció se centra en Alexandru Tirlea, qui, enguany, ha gaudit de molt pocs minuts. En el cas que el lateral decideixi sortir per jugar més, el Nàstic actuaria en conseqüència. A més, falta buscar un nou porter.

L’única demarcació tancada seria el mig del camp. Amb Ander Gorostidi, Óscar Sanz, Marc Montalvo i Borja Martínez, Dani Vidal té la seva zona creativa liquidada, si no hi ha cap alteració del mercat que obligui a actuar. D’altra banda, el segon objectiu és reforçar la davantera amb un home més.

Els grana buscarien repetir la fórmula d’Alan Godoy i cercar un davanter amb gana i definició per assegurar-se el gol aquesta temporada al costat de Pablo Fernández, Gorka Santamaría i Marc Fernández. En aquest sentit, el mercat també dictaminarà i, si no hi ha oferta forta per Pablo, no hi hauria més espais per tapar.

Les bandes són la tercera zona en discòrdia. Amb l’entrada de Víctor Narro, Vidal s’assegura l’extrem dret amb Jaume Jardí. A l’esquerra, la renovació de David Concha va ser positiva per guanyar-se un nou titular, però, a falta de saber la decisió del Comité d’Apel·lació, l’extrem de Santander estaria fora durant 12 partits, una sanció que obliga a buscar encara més reforços a la seva posició.

En les incògnites hi figuren Marc Álvarez i Mario Rodríguez. El primer es va passar la temporada passada lesionat i Mario Rodríguez no va comptar amb la confiança de Dani Vidal. Això fa que, en cas que es decideixi no donar-los una nova oportunitat, siguin dos espais més a cobrir. D’aquesta manera, s’esperen al voltant de cinc noves incorporacions i el Nàstic evitarà les presses per prendre decisions.