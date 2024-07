Hamza Bellari, la perla grana per la banda que atreu totes les mirades

La perla del Nàstic Hamza Bellari podria no arribar a encetar la pretemporada amb el primer equip. El jove extrem grana va deixar la Pobla de Mafumet per pujar de categoria a l’Orihuela, un repte més adequat a les seves possibilitats. Des de la directiva grana eren concients del potencial del marroquí i, per aquest motiu, quan el van cedir, van executar una clàusula del seu contracte per renovar-lo i pujar-lo al primer equip aquest estiu. El seu rendiment aquesta mitja temporada ha sigut més que convincent per fer-se un forat a la plantilla de Dani Vidal, però també ha centrat totes les mirades dels taurons de la categoria.

Hamza Bellari, de 21 anys, va començar la temporada a les ordres d’Aldolfo Baines a la Pobla de Mafumet, però va aterrar al filial del Nàstic el 2022 procedent del juvenil del Cerdanyola. A Tercera Federació, el talentós extrem va jugar un total de 10 partits i va sumar dos gols. Aquell doblet va ser contra el Girona B. El filial grana va començar caient 2-0, però Hamza Bellari va protagonitzar la remuntada marcant un doblet per posar el 2-4 final. El seu rendiment va cridar l’atenció de Dani Vidal, que el va arribar a convocar contra l’SD Logroñés, però no va debutar.

A l’hivern, tant el jugador com el Nàstic van arribar a la conclusió que l’extrem necessitava un repte de superior categoria, així que va marxar cedit cap a l’Orihuela, de Segona Federació. Allà, el marroquí va brillar més que mai. Amb la seva capacitat de regat i el seu atreviment, va ser un reforç de luxe per al club dels escorpins. A Murcia va jugar 19 partits, va marcar tres gols i va repartir tres assistències. De fet, va ser protagonista fins al final, perquè es va jugar l’ascens a Primera Federació contra el Barakaldo i va ser clau amb una assistència, però l’Orihuela va acabar caient contra el conjunt basc i es va quedar sense ascens.

Ofertes sobre la taula

El bon rendiment li ha guanyat un lloc a l’equip de Dani Vidal, però també ha rebut múltiples interessos d’altres equips. Des de l’entitat grana tenen clar que és jugador del Nàstic, però tampoc tanquen la porta a una sortida si hi ha una oferta prou temptadora a nivell econòmic. De moment, la més propera és la del Valencia, que el voldria per al seu filial, segon va avançar el lloc web especialitzat La Voz del Puchades i ha pogut saber el Diari Més. A banda, també consten ofertes més tímides d’altres filials com el del Barça, el Betis i el Sevilla.

Andy Escudero, a Ceuta

Andy Escudero, qui va acabar contracte amb el Nàstic aquest estiu, jugarà la pròxima temporada al Ceuta. L’exgrana jugarà a l’exrival del Nàstic en el play-off d’ascens.