Quins jugadors del Nàstic acaben contracte aquest diumenge?

Amb el dolor i la frustració per no assolir l’ascens encara present, el Nàstic ja comença a treballar per afrontar la pròxima temporada. Ara és el moment de fer inventari i és que el pròxim diumenge, dia 30 de juny, un total d’onze jugadors grana acabaran el seu contracte.

Les dues primeres baixes ja han sigut confirmades i són els jugadors cedits. Iker Recio i Alan Godoy van arribar prestats per l’Alcorcón i per l’Alavés. I tots dos ja s’han acomiadat de l’afició per les xarxes socials.

Deixant de banda els cedits, un bloc de nou jugadors acaben contracte aquest diumenge i se’ls pot dividir en dos grups. Els extrems David Concha i Álex Mula i els centrals Pablo Trigueros i Nacho González van signar per jugar al Nàstic per una temporada, però comptaven amb una campanya addicional als seus contractes si es complien certs requisits. En el cas concret de Nacho González, el central va confirmar en una entrevista a Diari Més que la clàusula de renovació per un any més s’executava en cas d’ascens a Segona Divisió.

Trigueros i Nacho han sigut les naus capitanes de la rereguarda grana. Els dos van dominar l’onze grana des del primer moment. En el cas de Nacho, a més s’ha erigit en un gran líder de l’equip sobre la gespa. A més, també han sigut peces clau en les jugades a pilota aturada, sobretot Trigueros qui va assolir 5 gols.

D’altra banda, està el cas de David Concha i Álex Mula. El de Santander ha demostrat que té una qualitat superior a la categoria quan les lesions s’ho han permès. A més, ha sigut una peça diferencial en el play-off, el que l’hauria de convertir en una prioritat. Álex Mula va aterrar a l’hivern amb força, però es va acabar diluint.

L’altre grup de jugadors que acaben el contracte el 2024 són Andy Escudero, Ander Gorostidi, Marc Fernández, Dani Parra i Maurizio Pocchetino. En el cas d’Andy Escudero, circulen uns rumors de la seva sortida direcció Hércules que ell mateix va contestar a les xarxes socials amb un: «???», indicant que no són una realitat, de moment. D’altra banda, Gorostidi i Marc Fernández van complir el seu segon any al club, tots ells fent un pas endavant respecte al darrer curs, mentre que el pas de Pocchetino ha sigut gairebé anecdòtic. En el cas de Dani Parra, el de Riudoms és una aposta de futur a la porteria. Quan ha tingut l’oportunitat ha brillat i necessitarà minuts per créixer.

Finalment, són 14 els jugadors que es mantenen en contracte, tot i que això no garanteix la seva continuïtat. Joan Oriol, Borja Martínez, Gorka Santamaría, Mario Rodríguez, Alberto Varo, Alexandru Tirlea, Pablo Fernández, Pol Domingo, Unai Dufur, Marc Álvarez i el cedit Iván de la Peña, acaben el contracte el 2025. Finalment, Jaume Jardí, Óscar Sanz i Marc Montalvo són les perles grana amb contracte fins al 2026.

Imatge de l'estat contractual de la plantilla del Nàstic.Diari Més

L’extraordinària campanya de l’equip ha convertit els jugadors grana, amb contracte i sense, en peces sucoses també per altres equips. De la mateixa manera que va passar després de l’ascens frustrat de Vigo, el Nàstic haurà de lluitar per conservar el bloc. Fins i tot, contra equips de superior categoria que truquin a la porta de les perles grana.

Dani Vidal, amb contracte en vigor fins al 2025 L’entrenador del Nàstic, Dani Vidal té un contracte en vigor amb el club que el vincula fins al juny de 2025. El 9 de juny del 2023, l’entitat grana va anunciar la renovació del tècnic tarragoní per dues temporades, es a dir, fins al juny de 2025 amb una temporada més d’opcional. Vidal va tancar la primera temporada completa a càrrec del primer equip del Nàstic amb un balanç de 20 victòries, 10 empats i 8 derrotes en els 38 partits disputats a la lliga regular, aconseguint la segona posició amb 70 punts. D’altra banda, també va sumar un empat a la Copa del Rei, amb l’eliminació a la tanda de penals, així com els dos empats, la derrota i la victòria sumada en la fase de promoció d’ascens a Segona Divisió que va acabar amb el cruel empat contra el Málaga al Nou Estadi.

