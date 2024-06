Alan Godoy s'acomiada del Nàstic

Alan Godoy va arribar a Tarragona el passat mes de gener, i, ràpidament, ha conquerit el cor de tots els nastiquers amb la seva qualitat, gol i entrega.

El davanter canari es va incorporar al Nàstic al mercat d'hivern per sumar un plus de qualitat i gol a l'atac grana i, tot i un inici un pèl dubitatiu, Godoy ha acabat sent un dels jugadors més destacats de l'equip marcant fins a 3 gols al Play-off.

En total, el canari ha defensat la samarreta grana en 21 partits, marcant sis gols, alguns d'ells molt recordats com la xilena a Ceuta o la gran cursa contra el Barça Atlètic.

Ara, després de sis mesos en què els nastiquers han acabat reconeixent a Godoy com un dels futbolistes més importants de l'equip, el canari s'acomiada del club grana agraint el tracte rebut per directius, companys, tècnics i aficionats.

«M'acomiado amb el cap ben alt i amb un sentiment agredolç, orgullós d'haver-ho deixat tot per aquest club, ple de nostàlgia pel que deixo enrere. Aquí teniu un nastiquer més de per vida. Fins al final, Força Gimnàstic» acaba signant Alan Godoy en el seu comunicat de comiat.

Ara, l'atacant de 21 anys tornarà al Club Deportivo Alavés, de Primera Divisió.

