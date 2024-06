Josep Maria Andreu fa un pas al costat i deixa la presidència del Club Gimnàstic de Tarragona

Josep Maria Andreu deixa la presidència del Club Gimnàstic de Tarragona. Així ho va anunciar ahir en una roda de premsa en la qual va destacar que «era una decisió meditada i consensuada amb la meva família des de fa setmanes». Passés el que passés el darrer dissabte contra el Málaga, el ja expresident grana tenia clar que volia fer un pas al costat en l’entitat.

«La meva gran il·lusió era deixar el Nàstic al futbol professional i no ha pogut ser. Sento la impotència i la injustícia de la qual vam ser testimonis més de 14 mil persones», va destacar Andreu. De la mateixa manera, també va assenyalar que «només tinc paraules d’agraïment a tots els qui han donat suport al Nàstic» des de jugadors a aficionats, els quatre alcaldes tarragonins que han governat la ciutat, així com a la seva família «en particular a la meva mare i a la meva dona i als meus fills».

Andreu tanca la seva segona etapa després de 12 anys al capdavant de l’entitat. El 2012, el president va agafar el càrrec amb l’equip a Segona B i amb un deute acumulat de 8 milions d’euros. En aquesta segona etapa va celebrar un ascens a Segona Divisió (2014-2015) i, un any després, es va quedar a les portes de l’ascens a Primera Divisió. En la primera etapa, del 2002 al 2006, també va pujar l’equip a Segona Divisió i va celebrar l’històric ascens a Primera Divisió.

Ara, segons va apuntar, deixa un club «potent socialment, econòmicament i esportivament». En aquests anys, també ha patit cops molts durs com les polèmiques finals de Llagostera, Vigo i, la darrera, contra el Málaga. En l’aspecte econòmic, Andreu va aconseguir eixugar el deute de 8 milions d’euros anys abans de la pandèmia, deixant l’entitat amb deute zero abans del forat negre que ha suposat la Primera Federació a nivell econòmic per a tots els clubs participants.

En tots els anys viscuts a càrrec del Nàstic, Josep Maria Andreu destaca la creació del Nàstic Genuine «perquè ha estat la millor experiència de la meva etapa com a president i sempre han estat aquí amb nosaltres». El Nàstic va ser el club fundador de LaLiga Genuine i ha acollit sempre la jornada inaugural des de la seva creació, una iniciativa que any rere any ha sumat cada vegada més clubs que han seguit l’exemple del Nàstic. Com sempre descriu: «el millor equip de la història del Nàstic». A més, també va subratllar com un dels punts que es guarda per al record tots aquells desplaçaments massius que ha fet el Nàstic al llarg de la seva història.

Futur

A nivell de futur de l’equip, Josep Maria Andreu va destacar que «no hem de patir pel futur del Nàstic». «La història del Nàstic és difícil i complicada, però treballarem i farem el que hem de fer per continuar endavant», va subratllar. A nivell esportiu, Andreu va apuntar que «tenim un bon equip tècnic i jugadors. Intentarem que molts renovin i altres no es quedaran, però esportivament continuarem sent potents, estem en una situació estable i tenim una bona massa social». En aquest sentit, Andreu va destacar en l’important moment social en el qual es troba l’entitat després d’aquesta temporada i va apuntar que se sent «orgullós i hem de ser optimistes pel futur».

Finalment, Andreu es va acomiadar de l’entitat amb la presència dels membres del Consell d’Administració de la SAD, així com la seva família, el capità Joan Oriol i membres de la penya Orgull Grana, qui van rendir-li tribut amb càntics i una gran ovació.

Pas al costat

La decisió de deixar la presidència va ser presa des de fa setmanes, però també va assenyalar que continuarà involucrat en el Consell d’Administració de la SAD: «Continuaré en el Consell com un accionista important al Nàstic», va apuntar, tot i que tampoc va descartar acabar per desvincular-se en els pròxims anys. En el sentit del futur de la presidència, Josep Maria Andreu va assenyalar que molt probablement el pròxim president del Nàstic serà nomenat abans del 10 de juliol, data on està fixada una Junta General d’Accionistes Extraordinària.

Frustració pel partit

El del darrer dissabte va ser un cop molt dur tant pel club com per l’afició i, malauradament, s’afegeix a una llista negra particular. «Tothom recorda Llagostera i Vigo, però aquesta vegada ha sigut molt més cruel», va destacar Andreu. El president va apuntar que «vam tenir un àrbitre que va arruïnar el partit amb una expulsió que no era i una suspensió del partit surrealista. He parlat amb àrbitres professionals i no en actiu i tots em diuen el mateix». «L’altra setmana al camp del Málaga també van saltar un munt de pilotes i no va passar res», va afegir. Finalment, va destacar que «m’hauria agradat una explicació del que va passar sobre la gespa i no me la van donar».

Crítica a la FCF

Josep Maria Andreu va destacar que «no hem rebut cap missatge» per part de la Federació Catalana de Futbol (FCF). A més, el dirigent tarragoní va lamentar que el president de l’FCF, Joan Soteras, no hagués assistit al partit: «M’entristeix que no vingui quan el Nàstic, un equip català, es jugava el que es jugava. Suposo que no va vindre perquè sabia el que podia passar».

Sense por a les sancions

El president del Nàstic també va ser contundent contra les possibles sancions de la RFEF pels fets succeïts al Nàstic- Málaga: «No vaig veure cap incident ni dins ni fora del camp. No tinc por a sancions perquè no va haver-hi cap incident. Ens posen com els dolents de la pel·lícula. El Nàstic sempre ha sigut exemplar».

Et pot interessar