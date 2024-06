Els errors d'Eder Mallo Fernández que van perjudicar el Nàstic contra el Málaga

El Nàstic de Tarragona ha anunciat mitjançant un comunicat que acudirà a la justícia ordinària per l'arbitratge d'Eder Mallo Fernández. El col·legiat castellanolleonès va ser l'escollit per xiular la final del play-off i entre les seves decisions va haver-hi diferents errors que van acabar per perjudicar el Nàstic. D'altra banda, ahir, el Comitè Tècnic d'Arbitratge va premiar a Mallo Fernández amb l'ascens de categoria cap a la Segona Divisió.

En els més de 120 minuts que es van jugar el darrer dissabte al Nou Estadi Costa Daurada, el Nàstic de Tarragona va acabar veient cinc targetes grogues i dues de vermelles. A l'altre costat, el Málaga no en va veure ni una sola amonestació. I ocasions per veure'n una en va tenir i moltes. Des de la primera meitat, Alfonso Herrero, el porter malagueny, va esgarrapar segons i minuts sense que l'àrbitre ni tan sols l'advertís verbalment. El partit es va acabar allargant amb la tensió pròpia d'una final i els grana van rebre trompades i empentes. Una d'aquestes va acabar amb Gorka Santamaría a terra i sense bota, però més enllà de veure una falta, el col·legiat va acabar per recriminar a Gorka per fer-li sortir del terreny de joc. D'altra banda, Nacho González va ser expulsat per una doble amonestació. La imatge de la discòrdia va ser quan, en un contracop, el defensa grana i l'atacant del Málaga van topar al mig del camp. La jugada va oferir dubtes, però l'àrbitre no els va veure i, des del primer moment, va treure la targeta groga per castigar Nacho amb l'expulsió.

També cal destacar com, en la segona part de la pròrroga i just abans de la suspensió del partit, Roberto va propinar una pilotada a la graderia per a treure una pilota del terreny de joc. Una acció desmesurada i amb agressivitat que normalment és castigada amb una groga. Amb tot, no va veure cap.

Finalment, en el gol d'Antoñito, el jugador va acabar controlant la pilota que va acabar al fons de la xarxa amb la seva mà esquerra. El jugador estava en línia i sense cap defensor a la vora, així que la visibilitat de la presa de la càmera en una repetició va exposar com la pilota, presumptament, topa amb la seva mà esquerra abans de caure als seus peus.

Posteriorment, a la segona part de la pròrroga, l'àrbitre va suspendre el partit durant 7 minuts després d'un condemnable episodi de llançament de pilotes al camp per part d'una part de la grada. Això li va donar ales a l'àrbitre per aturar el partit, anar al vestuari, donar temps al Málaga per pensar i després reprendre partit. Posteriorment a la suspensió del partit, el col·legiat va indicar dos minuts de temps afegit, no més. Però el duel es va acabar allargant fins al 124, quan el Málaga va marcar el gol de l'empat.

A la finalització del partit, l'àrbitre va denunciar a l'acta arbitral uns fets contundents que podrien portar sancions molt greus per a l'entitat. Unes sancions que es podrien saber demà, quan normalment el Juez Disciplinario Único publica les resolucions.

D'altra banda, en el comunicat, el Nàstic anuncia que acudirà a la justícia ordinària per l'arbitratge d'Eder Mallo i destaca que «ha recavat proves suficients per demandar al col·legiat, com a mínim, per negligència» i no descarten que «en funció de les investigacions en curs, iniciar la via penal».