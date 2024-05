Pol Domingo, una peça essencial a la maquinària defensiva del Nàstic

L’empat de la Cultural Leonesa contra el Real Unión va permetre que el punt sumat a la Nova Creu Alta del Nàstic fos bo per assegurar les aspiracions de jugar el play-off d’ascens. Els grana són a cinc punts de la sisena posició quan només hi ha nou punts en joc, així que aquest empat s’ha de fer bo a casa contra l’SD Logroñés, un equip descendit, tot i que matemàticament encara no està tancat. Més enllà del punt, la part més positiva que es va poder extreure de l’insípid partit grana és que es va recuperar l’essència defensiva i aquesta va arribar, en gran part, gràcies a Pol Domingo.

El lateral de la Pobla de Montornès va ser la peça principal de la maquinària defensiva grana. Després del contundent 3-0 contra la Cultural Leonesa, el Nàstic afrontava el duel contra el Sabadell amb l’objectiu de recuperar la fiabilitat de la millor defensa de la categoria. Pol Domingo va haver d’enfrontar-se al pitxitxi arlequinat Vladys i també a les pujades del carriler Toni Herrero. Amb tot, la banda dreta va ser un espai segur en tot moment i, fins i tot, Domingo va tenir moments per lluir-se.

A l’inici de la segona meitat, una passada en llarg de Ricard Pujol va facilitar que Toni Herrero i David Astals guanyessin l’esquena de la defensa grana. Era una situació de dos contra u bastant perillosa, però aquesta no ha acabat apareixent en cap resum de les jugades clau del partit perquè Pol Domingo no ho va permetre. El búfal de la Pobla de Montornès no va perdre la pista a Toni Herrero i es va situar entre els dos atacants del Sabadell.

Primer, Domingo va interceptar una passada cap a l’interior de l’àrea que, en cas d’haver connectat amb David Astals, podria haver sigut un gol clar, perquè el lateral sabadellenc es va quedar tot sol a l’àrea petita contra Alberto Varo. Sense perdre de vista la pilota, el lateral grana es va llençar a terra per refusar l’acció quan Astals estava disposat a agafar el refús. Simplement, Pol Domingo va fer quotidiana una acció que, gestionada de manera errònia, podria haver sigut clau en el partit.

Línia defensiva canviada

El Nàstic es va presentar a la Nova Creu Alta amb un lleuger –però important– canvi a la línia defensiva. Unai Dufur va ser la parella titular de Pablo Trigueros substituint un Nacho González amb molèsties físiques. Era l’oportunitat d’or per al navarrès per redimir-se, i així ho va fer. El central navarrès va sortir en les fotografies dels errors que van provocar el 3-0 contra la Cultural Leonesa i, diumenge, va actuar amb serietat per mantenir a ratlla a l’atac del Sabadell.

Dani Vidal va destacar en el postpartit que «tret d’un mal rebuig, l’Unai ha fet un partit excel·lent. El problema és que en defensa les errades es noten més que si jugues a qualsevol altra part del camp». Pol Domingo i Joan Oriol també van oferir el seu nivell habitual i, sumat a un Sabadell que no volia arriscar-se més del compte, el Nàstic va sumar la dinovena porteria a zero de la temporada. De fet, Varo només va haver d’actuar una vegada per bloquejar un tir llunyà de Marc Domènech. Amb les 19 porteries a zero, el Nàstic iguala el seu rècord personal en aquest segle XXI.