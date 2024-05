Pol Domingo, una pieza esencial en la maquinaria defensiva del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El empate de la Cultural Leonesa contra el Real Unión permitió que el punto sumado en la Nova Creu Alta del Nàstic fuera bueno para asegurar las aspiraciones de jugar el play-off de ascenso. Los grana están a cinco puntos de la sexta posición cuando sólo hay nueve puntos en juego, así que este empate se tiene que hacer bueno en casa contra el SD Logroñés, un equipo descendido, aunque matemáticamente todavía no está cerrado. Más allá del punto, la parte más positiva que se pudo extraer del insípido partido grana es que se recuperó la esencia defensiva y esta llegó, en gran parte, gracias a Pol Domingo.

El lateral de la Pobla de Montornès fue la pieza principal de la maquinaria defensiva grana. Después del contundente 3-0 contra la Cultural Leonesa, el Nàstic afrontaba el duelo contra el Sabadell con el objetivo de recuperar la fiabilidad de la mejor defensa de la categoría. Pol Domingo tuvo que enfrentarse al pichichi arlequinado Vladys y también a las subidas del carrilero Toni Herrero. Con todo, la banda derecha fue un espacio seguro en todo momento e, incluso, Domingo tuvo momentos para lucirse.

En el inicio de la segunda mitad, un pase en largo de Ricard Pujol facilitó que Toni Herrero y David Astals ganaran la espalda de la defensa grana. Era una situación de dos contra uno bastante peligrosa, pero esta no ha acabado apareciendo en ningún resumen de las jugadas clave del partido porque Pol Domingo no lo permitió. El búfalo de la Pobla de Montornès no perdió la pista a Toni Herrero y se situó entre los dos atacantes del Sabadell.

Primero, Domingo interceptó un pase hacia el interior del área que, en caso de haber conectado con David Astals, podría haber sido un gol claro, porque el lateral sabadellense se quedó solo en el área pequeña contra Alberto Varo. Sin perder de vista la pelota, el lateral grana se tiró al suelo para rechazar la acción cuando Astals estaba dispuesto a coger el rechazo. Simplemente, Pol Domingo hizo cotidiana una acción que, gestionada de manera errónea, podría haber sido clave en el partido.

Línea defensiva cambiada

El Nàstic se presentó en la Nova Creu Alta con un ligero –pero importante– cambio en la línea defensiva. Unai Dufur fue la pareja titular de Pablo Trigueros sustituyendo a un Nacho González con molestias físicas. Era la oportunidad de oro para el navarro para redimirse, y así lo hizo. El central navarro salió en las fotografías de los errores que provocaron el 3-0 contra la Cultural Leonesa y, el domingo, actuó con seriedad para mantener a raya al ataque del Sabadell.

Dani Vidal destacó en el postpartido que «excepto un mal rechace, Unai ha hecho un partido excelente. El problema es que en defensa los errores se notan más que si juegas en cualquier otra parte del campo». Pol Domingo y Joan Oriol también ofrecieron su nivel habitual y, sumado a un Sabadell que no quería arriesgarse más de la cuenta, el Nàstic sumó la decimonovena portería a cero de la temporada. De hecho, Varo sólo tuvo que actuar una vez para bloquear un tiro lejano de Marc Domènech. Con las 19 porterías a cero, el Nàstic iguala su récord personal en este siglo XXI.