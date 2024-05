El Nàstic té tres partits per recuperar les bones sensacions sobre la gespa

Marc Fernández bregant per la pilota amb Moyano a terrjcBorrachero

El Nàstic no va estar encertat contra el Sabadell. De fet, l’equip es va mostrar gris i amb falta d’idees passada la línia del mig del camp. Això, sumat al poc encert i poques ganes d’arriscar del conjunt arlequinat, que es jugava la permanència, va resultar amb un empat a zero de manual que manté el Nàstic tercer a cinc de la Cultural Leonesa, però que deixa a sis punts la segona posició quan només hi ha nou punts en joc. El de diumenge va completar un mes en el qual Nàstic ha perdut la fiabilitat ofensiva que ha mostrat enguany.

En aquest darrer mes el Nàstic ha jugat cinc partits en els quals ha aconseguit dues victòries contra Fuenlabrada i Celta Fortuna, dues derrotes contra Tarazona i Cultural Leonesa i un empat contra el Sabadell. Amb tot, malgrat el resultat final, la realitat és que el Nàstic no ha quallat el millor futbol de la temporada.

En el cas del duel contra el Sabadell, Dani Vidal va assenyalar en la roda de premsa postpartit que «hem estat imprecisos a nivell tècnic i individual. Tenim jugadors amb talent i qualitat i necessitem que generin més». Álex Mula va prendre la iniciativa de l’atac grana, però no va estar gens encertat en la definició de les jugades a l’hora de forçar alguna centrada. Tampoc va tenir el seu dia Jaume Jardí, que ni tan sols va rematar a porteria des de fora de l’àrea, el seu punt fort. Pablo Fernández va estar més solitari sense rebre pilotes. D’altra banda, el Nàstic sí que va recuperar la seva essència defensiva. Unai Dufur va entrar per Nacho i, juntament un Pablo Trigueros molt segur, va completar amb Pol Domingo a la dreta una línia defensiva que no va deixar passar cap acció de perill.

El darrer partit complet va ser la victòria contra la Ponferradina, però el duel en el qual el Nàstic va mostrar el millor joc dels darrers mesos va ser el 10 de març contra el Deportivo al Nou Estadi.

L’objectiu del Nàstic ha de ser recuperar aquest nivell de cara al moment més important de la temporada, el play-off. A curt termini, el conjunt grana té contra l’SD Logroñés aquest diumenge una oportunitat de luxe per tornar a guanyar sense patir per recuperar la confiança.

Lluitar per la segona plaça

El que fa un mes es donava per fet, el Nàstic haurà de lluitar ara per aconseguir la segona posició. Queden nou punts en joc i el Barça Atlètic està a sis. La pròxima setmana hi ha el partit clau al Johan Cruyff, així que el Nàstic necessita un ple de victòries en aquests tres partits de lliga i que el Barça punxi més d’un partit. El calendari acompanya, el Nàstic juga contra els descendits SD Logroñés i Rayo Majadahonda mentre que el conjunt blaugrana ha d’enfrontar-se al Deportivo i el Celta Fortuna. La segona posició és necessària. Més enllà de l’avantatge de jugar la tornada a casa, el més important és que, en cas d’empat, el millor posicionat a la lliga regular puja. Això li va donar l’ascens a l’Eldense l’any passat i podria ser clau en aquest amb la fortalesa defensiva grana.