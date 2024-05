Punt defensiu a Sabadell (0-0)

La vida continua igual. El Nàstic esgarrapa un punt defensiu de la Nova Creu Alta per mantenir a ratlla la Cultural Leonesa. Els grana van fer un pas enrere respecte al perill ofensiu generat a Lleó, però va fer-ne un endavant per tancar el partit amb un empat des de la defensa i sense patir. No va haver-hi molta acció, però sí polèmica. El Nàstic va rebre dos possibles penals: una falta sobre Jardí al vèrtex de l’àrea se suma al més d’un any sense rebre cap pena màxima.

Dani Vidal va presentar un onze amb un moviment per línia respecte al de la setmana passada. Dufur va ser titular per cobrir un Nacho que continua amb molèsties físiques. Borja Martínez torna de la sanció i acompanya Óscar Sanz a la medul·lar i Álex Mula apareix al dibuix per establir un sistema de 4-2-3-1 amb Pablo Fernández com l’únic davanter.

El Nàstic i el Sabadell afrontaven el partit amb necessitats ben diferents. Els grana volien tres punts per allunyar el pessimisme i consolidar el play-off mentre que el Sabadell necessitava la victòria per fer un pas cap a la permanència. Aquest duel de necessitats es va traduir sobre la gespa amb un respecte mutu i nervis. La intensitat era màxima des del xiulet inicial de l’àrbitre, però aquesta es va quedar en els duels individuals al mig del camp i no tant a les àrees.

Cap equip va aconseguir generar perill durant el primer quart d’hora. El Nàstic va trobar el forat per l’esquerra, però tot i el protagonisme d’Álex Mula, l’extrem estava molt erràtic en les centrades.

El Sabadell, en canvi, era l’equip que més trepitjava l’àrea rival, però l’ocasió més clara del primer temps va arribar des de fora. Marc Domènech va rematar amb potència des de la frontal de l’àrea tot un míssil teledirigit a l’escaire de la porteria del Nàstic. Per sort, Alberto Varo, l’Àguila de la Canonja, va tornar a volar per interceptar el tir.

El Nàstic controlava l’esfèric, però una vegada travessada del mig del camp les idees es complicaven. Els grana no sabien com perforar la defensa rival i les ocasions morien a les bandes o amb centres perduts que no trobaven un Pablo Fernández molt allunyat de l’àrea.

Amb tot, un moment d’inspiració va canviar el ritme del partit a la primera meitat. Jaume Jardí va connectar amb Mula a l’esquena del defensor arlequinat. L’extrem grana va arribar a la línia de fons i va centrar de nou cap a Jaume Jardí, però aquest va rebre un xoc per part d’un defensor del Sabadell que el va desequilibrar dins de l’àrea. Era penal, però si el Nàstic ha passat més d’un any sense que el xiulin cap pena màxima, aquesta no seria diferent i l’àrbitre no va veure res. Mentre que la banqueta del Nàstic saltava en senyal de protesta, Borja Martínez acabava la jugada amb un tir des de la frontal que sortia fregant el travesser.

A l’altra àrea, el Sabadell ho intentava amb una centrada lateral que, per sort, es va passejar per l’àrea petita sense que ningú la rematés. Dufur i Trigueros van haver de treballar de valent, però no van concedir cap ocasió clara i el partit va anar al descans amb empat a zero i la sensació és que faltava més claredat i encert en els metres finals per part del Nàstic.

Mula controla la pilota davant un defensor del CE Sabadell.Cedida

A la represa, la tònica es va mantenir. Sigui per nervis o pel xoc dels dos equips, el Nàstic es mantenia gris prop de l’àrea del Sabadell. En defensa el Nàstic era veloç. Domingo va solucionar una jugada de dos contra un interceptant la passada de la mort de Vladys dins de l’àrea i després refusant amb contundència l’acció. Posteriorment, Dufur i Trigueros també van tenir els seus moments per lluir-se. El Nàstic estava tancat, però sense patir amb una línia defensiva concentrada.

Imatge del match disputat a Sabadell.Cedida

En atac, la situació variava. Vidal va treure la pólvora amb Santamaría, Godoy i Concha, però encara faltava velocitat en les jugades. Amb tot, no va faltar la polèmica. Un remat de Santamaría dins de l’àrea va acabar topant a les mans de Moyano, però l’àrbitre no va veure res. Amb la lluita defensiva, el Nàstic va rascar un punt a Sabadell que manté a ratlla la Cultural Leonesa.