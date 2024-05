Dani Vidal: «El Sabadell es juga la vida, com nosaltres»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la trenta-cinquena jornada de campionat a Primera Federació.

Després de la dura derrota a Lleó dels granes (3-0), ara, els tarragonins volen retrobar-se amb la victòria en un partit importantíssim davant d'un Sabadell obligat a guanyar per mantenir les seves opcions a la permanència. Aquest derbi català històric es disputarà el diumenge a partir de les 18 hores a la Nova Creu Alta.

Com ha arribat l’equip? Com ha estat la setmana?

«Bé, bé. L’equip ha fet una bona setmana de treball. Hem fet aquest punt d’autocrítica que sempre fem, independentment del resultat. Però és evident que aquesta setmana tens més ganes que arribi diumenge per al partit.»

«És un equip necessitat, com nosaltres. Al final, avui dia, la lliga és molt bonica, està molt competida. És difícil trobar algun equip que no es jugui res. I és evident que ells ja aniran a buscar els tres punts, nosaltres també. És un partit molt difícil, molt exigent. Ens exigirà que estiguem molt bé per a això. Per tenir moltes opcions d’emportar-nos el partit, que és el que volem. I ens centrem només en això.»

Quines característiques destaques del Sabadell? Quines són les virtuts principals del rival?

«Bé, el Sabadell ha tingut diferents etapes, podríem dir. És el tercer entrenador que té, la puntuació des que va arribar, Óscar Cano és d’estar en la meitat de la taula bastant tranquil, i potser fins i tot mirant més cap a dalt que cap a baix.»

«És un equip que proposa un bon joc, que domina a la pilota, és un entrenador que porta molts anys, i és cert que potser és una mica menys protagonista amb pilota que altres equips que ha entrenat, però fruit de la necessitat de ser allà a baix, que un equip quan està allà a baix segurament a nivell de confiança i d’arriscar en una pilota li costa una mica més.»

«Però és un equip que has de defensar molt bé, perquè té bons jugadors, és dinàmic, són molt ràpids i no pots despistar-te, perquè amenacen la profunditat contínuament»

«Nosaltres el que volem és continuar fent passos endavant, crec que l’altre dia a nivell de joc ofensiu l’equip ho va fer, però no el va materialitzar a l’hora de fer gols, i el que és evident és continuar, no diré recuperar perquè allò de l’altre dia penso i estic segur que va ser un accident, hem de seguir amb la mateixa solidaritat defensiva que portem tot l’any.

Com està la infermeria?

La infermeria està bastant bé, tenim el dubte de Nacho, que l’altre dia el canviem per una sobrecàrrega, l’estem cuidant també, demà decidirem si podem comptar amb ell o no, i la resta, Marc continua amb la seva recuperació, i el que sí que ha fet una setmana completa, i que estará disponible si demà no passa res és David Concha.

En aquesta altura de temporada no val la pena mirar per enrere, encara que sigui per corregir i simplement encarar el següent partit sense mirar cap enrere?

«Totalment, però crec que ens movem en la línia de tot l’any, al final sí que és cert que després de guanyar un partit, la setmana pot ser més alegre, perquè és evident, estàs content, guanyes, però quan perds has d’intentar mantenir-te en la mateixa línia de regularitat, de serenitat, perquè si no et tornaries boig.»

«Al final no podem encomanar-nos del que ens envolta, no podem encomanar-nos tan sols d’un resultat, i un resultat negatiu o positiu et té que durar les hores posteriors al partit, a tot estirar l’endemà, i després mirar cap endavant, perquè si no has guanyat els punts no els recuperaràs, i si has guanyat ja que ja està, són tres punts que tens a la butxaca, que ja no li has de donar més valor, perquè això va molt ràpid, i al cap de pocs dies tens un altre partit i una altra oportunitat de puntuar.»

El Sabadell arriba d’una derrota molt contundent, de les que fan mal Esperes que sigui un efecte rebot i que aquest partit sigui especialment complicat?

«Bé, segur que estaran dolguts, però crec que en les altures de temporada que estem, jo no m’espero un dissabte diferent de si hagués anat a camp d’Unionistes i hagués puntuat o guanyat. A nivell de classificació s’estan jugant la vida i a nosaltres també, i ara sí que crec que tret d’igual algun equip que no es pugui jugar res, la resta ja posarem tota la carn al rostidor i anirem des del primer minut a guanyar el partit.»

El Sabadell és un equip antagònic al Nàstic, un equip que no fa efectius gaires dels seus gols, és el segon equip que més gols rep. Està en això el partit, en poder engrandir aquesta ferida?

«És evident que si aconseguim posar-nos per davant al marcador, ja pel fet del que diu la categoria, es pot posar el partit més de cara. Nosaltres solem rendibilitzar bé els gols, però bé, al final quan un equip està a baix normalment, els seus números a nivell defensiu solen encaixar gols, no només el Sabadell sinó la majoria d’equips. Tu em dius que sí, que van encaixant bastant, però és un equip que també per ser a baix marca molts gols.»

«Em sembla que tan sols ells i un altre equip mai no han estat dos partits seguits sense marcar. Això significa que tenen jugadors de potencial, tenen jugadors de gol a dalt que fan gols, i nosaltres venim de la lliçó apresa la setmana passada, de tornar a recuperar aquesta solidesa, intentar imposar-nos a nivell de joc el màxim de temps possible, sabent que el rival tindrà el seu moment, i sobretot materialitzar les ocasions.»

Dani, suposo que és una altra ocasió més per al vestidor, de tornar a demostrar que després d’un cop dur s’aixeca, ara ho ha fet durant diverses vegades aquesta temporada, motiva el fet que sigui un camp com el del Sabadell, un equip que es juga la vida? Un altre repte més per a aquest vestidor, no?

«Sí, però si et soc sincer, a mi qualsevol camp de la categoria, a l’altura que estem amb el que ens juguem, em motiva. Un entrenador, un equip que en la categoria complicada portes tot l’any allà lluitant a dalt, que cada vegada el pots tenir més a prop, però sí que és evident que a mi el que em fa moltíssima il·lusió és tornar a jugar pràcticament a casa.»

«Sembla que seran més de 700 o 800 aficionats a Sabadell. Tinc aquesta espineta clavada de Cornellà, tinc l’espineta clavada de Tarazona, i espero que llancem la resta per tornar-los el suport que ens estan donant.»

Això t’anava a comentar, Dani, que el fet que sigui Sabadell aquesta visita, la següent Barcelona, el final de temporada es juga pràcticament a casa, no? I això pot ser un factor decisiu per al Nàstic?

«Sí, és que ara ja no podem mirar enrere. És que necessitem la nostra gent, i els necessitem a full. És que es nota molt. Es nota molt quan aquest camp és calent, quan es desplacen i no paren d’animar. Crec que l’equip ha donat motius durant tota la temporada sabent que hi ha dies millors i pitjors, però a nivell de regularitat, d’entrega, treball, sacrifici, estàs tot l’any a dalt.»

«Em sembla que en la jornada 34 hem estat sis, set jornades fora del play-off. És molt difícil en aquesta categoria. S’està posant tot molt exigent. Demanem això, que vinguin, però que vinguin i no siguin testimonials, que animin des del principi, perquè els necessitem.»

«I és un mes il·lusionant, però no hem de pensar més enllà. Hem de pensar en Sabadell, en la setmana següent i afrontarem la resta de partits.»

