El Nàstic i el Sabadell arriben al derbi ferits i amb ganes de rescabalar-se

El Nàstic de Tarragona i el CE Sabadell tornen a trobar-se en el derbi català més repetit en els darrers anys. Diumenge, el partit tornarà a gaudir d’alta intensitat perquè els dos equips arriben ferits.

El conjunt arlequinat va caure per un contundent 4-0 al camp de l’Unionistas de Salamanca.

Aquesta derrota carregada d’errors defensius va deixar un gust més que amarg entre l’aficionat sabadellenc i també deixa l’equip en un bon problema. Amb 37 punts, es troben en posicions de descens, a un del Sestao River i a dos del Real Unión i el Fuenlabrada. A la cursa per la salvació també s’hi sumen el Teruel i el Cornellà, amb 36 i 35 punts respectivament. Així doncs, cada error pot arribar a ser fatal.

D’altra banda, el Nàstic va rebre un dur correctiu contra la Cultural Leonesa. La derrota no va fer saltar les alarmes, però això no vol dir que no va fer aixecar més d’una cella. De passar de tenir 8 punts respecte al sisè i l’opció de segellar definitivament el play-off, ara es troben a 5 punts. D’aquesta manera, una derrota a la Nova Creu Alta podria deixar l’equip a només 2 punts d’abandonar la fase d’ascens, fet que sí que encendria totes les alarmes i faria créixer el nerviosisme. Així doncs, tots dos equips necessiten guanyar.

Aquesta està sent una temporada més que convulsa per al Sabadell. Óscar Cano és l’actual entrenador del conjunt arlequinat i és el tercer de la temporada. A la primera volta, va ser Miki Lladó qui va arribar al Nou Estadi Costa Daurada per veure com el seu equip queia per 2-0. Tots dos gols van arribar d’errors, el primer el va fer Jaume Jardí quan Toni Herrero i Ortolà no es van entendre a l’hora de refusar l’esfèric.

El segon, va venir d’una centrada enverinada d’Andy Escudero que es va esmunyir al fons de la xarxa sense que ningú la toqués. Aquests errors i la fragilitat defensiva han sigut una constant del Sabadell i han provocat que es converteixi en un dels equips més golejats de la categoria amb 51 gols en contra, només un menys que l’SD Logroñés, un equip pràcticament descendit.

La sagnia defensiva provoca que l’efectivitat ofensiva disminueixi. De fet, fa 9 partits que no aconsegueixen deixar la porteria a zero. Els arlequinats juguen amb una línia de 5 defenses, amb Pau Resta com a líder, tot i que contra el Nàstic serà baixa per sanció. L’exgrana Jordi Calavera és un habitual a l’onze com a tercer central.

Amb l’entrada de Cano, també van arribar més fitxatges com la nova dupla al mig del camp de Sergi Maestre i Carlos Salvador i els extrems punyents Abde Damar i David Soto que habiliten al davanter Vladys Kopotun, el pitxitxi del Sabadell amb 4 gols. D’altra banda, el Nàstic recuperarà Borja Martínez, que tornarà a coincidir amb Óscar Sanz.