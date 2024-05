L'exgrana Nano Rivas, nou entrenador del San Fernando

L'exgrana Nano Rivas és el nou entrenador del San Fernando, del grup II de Primera Federació. El tècnic manxec arriba amb l'objectiu de salvar la categoria. Ara mateix, el conjunt andalús és a quatre punts de la salvació.

El de Ciudad Real ha format part del Nàstic en tres etapes diferents. Després d'una carrera com a futbolista al Getafe, Betis, Valladolid i Levante, Rivas es va estrenar com a segon entrenador de Vicente Moreno al Nàstic la temporada 2015-2016, l'any en el qual el Nàstic va quedar tercer i va perdre en el play-off d'ascens a Primera Divisió contra l'Osasuna. Després d'aquesta etapa, va marxar a dirigir el Getafe B durant una temporada.

Finalment, l'any 2017, Nano Rivas va tornar al Nàstic per afrontar els tres últims partits. El Nàstic necessitava un ple de victòries per salvar la categoria, i així ho va fer. Els grana van guanyar-ho tot i Rivas va abandonar el càrrec després de completar la feina. Mig any després, al gener del 2018, va tornar a tenir una oportunitat per redirigir la dinàmica de l'equip a Segona Divisió, però després de 15 partits on va acumular quatre victòries, tres empats i vuit derrotes, va ser acomiadat perquè José Antonio Gordillo salvés la categoria.

Després de l'etapa Nàstic va provar sort en el futbol belga dirigint el KSV Roeselare. La seva última etapa va ser en el cos tècnic de Quique Sánchez Flores al Getafe l'any passat.