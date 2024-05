La «profecia» dels duels entre el Nàstic i el Sabadell: qui marca primer, guanya

Els duels entre el Nàstic i el Sabadell són ja tot un clàssic del futbol català. Els dos equips s’han trobat a Segona Divisió, l’antiga Segona B i l’actual Primera Federació en els darrers anys i en els últims onze partits ha sorgit una tendència particular en els resultats: qui marca primer, guanya.

Segons va apuntar l’analista lleonès Pedro González a través de la xarxa social X, ho va anomenar com una «profecia»: «Des del novembre de 2002 sempre que els dos equips s’enfronten, només marca un dels dos equips. És a dir, qui marca guanya». Així ha sigut. El 3 de novembre de 2002, Nàstic i Sabadell van empatar a zero a la Nova Creu Alta.

Des de llavors, la «profecia» s’ha complert sempre. En els onze partits que s’han disputat, l’equip guanyador ha sigut l’únic que ha marcat. En altres paraules, en els derbis catalans regna la llei de l’Oest i, aquesta temporada, qui primer va desenfundar el revòlver va ser el Nàstic.

A l’anada al Nou Estadi Costa Daurada, el 24 de setembre, els de Dani Vidal van superar el Sabadell per 2-0 amb gols de Jaume Jardí i Andy Escudero. Aquest va ser el partit que va trencar la balança a favor dels tarragonins perquè, en aquests darrers 11 derbis, els grana n’han guanyat sis, amb un balanç de tretze gols a favor, i el conjunt arlequinat n’ha sortit victoriós en cinc, amb vuit gols a favor.

La victòria sabadellenca més pròxima va ser la de la temporada 2021/2022 quan els gols de Jacobo i Aarón Rey gairebé van deixar sense esperances per arribar al play-off al Nàstic de Raül Agné. Pel que fa a la major golejada en els darrers derbis, aquesta va ser a favor del Nàstic la temporada 2011-2012.

Aquell partit era l’estrena del col·laborador del Chiringuito de Jugones, Jorge D’Alessandro, a la banqueta grana. Llavors va sortir tot i els grana van guanyar per 5-0 amb doblet de Berry Powel, un gol de Tuni i l’altre d’Adrián Luna al Sabadell de Lluís Carreras, qui més tard també va ser –breument– entrenador del Nàstic. Malgrat la forta estrena, la temporada 11-12 va ser la del descens a Segona B. Pel que fa a les victòries arlequinades, el resultat més comú ha sigut el 2-0.

Rebre penalitza el Nàstic

Aquesta temporada el Nàstic no surt beneficiat quan el rival és capaç de marcar. Malgrat el 3-0 rebut contra la Cultural Leonesa, és una realitat que el conjunt de Dani Vidal és la millor defensa de la categoria amb només 22 gols en contra.

En aquest sentit, el Nàstic és molt eficient amb els gols i, quan marca, és difícil que el partit se l’escapi. Amb tot, també és una realitat que si el rival aconsegueix perforar la porteria grana, el Nàstic sol perdre punts. Dels 16 partits en els quals el rival ha aconseguit perforar la porteria de Varo o Parra, els de Dani Vidal només n’han guanyat dos: el 2-1 contra el Tarazona i el Real Unión al Nou Estadi. En tots dos partits, van ser els tarragonins qui van marcar primer.

A més, si és el rival qui estrena el marcador, el Nàstic no és capaç de remuntar, és una tasca pendent des del novembre del 2022 contra el Castellón. En les darreres dues dècades els gols han valgut or en els derbis entre el Nàstic i el Sabadell i els grana esperen repetir la «profecia» diumenge per assegurar el play-off.