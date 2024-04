El migcampista del Nàstic, Óscar Sanz retalla terminis i ja està recuperat de la seva lesió al genoll

El migcampista grana Óscar Sanz està llest per tornar. Després de setmanes de recuperació, aquesta ja l’ha completat amb normalitat amb la resta del grup i estarà disponible per entrar en la convocatòria d’aquest diumenge, tot i que s’ha de tenir en compte que no juga des del mes de març, així que li falta ritme competitiu.

Sanz va patir una lesió en el lligament col·lateral intern i en el menisc intern de la cama esquerra, un cop que l’havia de deixar apartat dels terrenys de joc de 6 a 8 setmanes, però la capacitat física del jugador ha permès retallar bastant el temps de recuperació.

Poc més d’un mes del cop contra el Deportivo, Sanz està disponible per tornar a la dinàmica de l’equip i afrontar el tram final de la temporada.

Et pot interessar