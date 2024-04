Dani Vidal necessita recuperar la figura del jugador revulsiu de l’atac del Nàstic

En els darrers cinc partits el Nàstic ha perdut una figura important per solucionar els partits quan aquests es posen difícils: el revulsiu. El jugador que ostenta aquest paper és aquell que surt a la segona meitat per reactivar l’atac d’un equip i buscar el gol per començar una remuntada o per trencar un empat.

Al principi de la temporada, la profunditat de la banqueta tenia un valor incalculable i, de fet, els revulsius van donar més d’una alegria a l’equip. Per exemple, Ander Gorostidi va sortir al segon temps i va marcar el gol de la victòria contra el Barça Atlètic, Jaume Jardí va aconseguir el 2-0 contra el Sabadell i Mario Rodríguez va revolucionar el duel contra el Rayo Majadahonda i va marcar el 2-1 contra el Tarazona.

L’última vegada que un jugador sortit des de la banqueta va marcar va ser fa quinze partits, quan Marc Fernández va fer el 3-0 contra el Cornellà al Nou Estadi Costa Daurada. Malgrat això, el paper d’un revulsiu no només es valora amb els gols, sinó en la capacitat de generar-los. Alan Godoy i Álex Mula van ser crucials per la reacció grana contra la Real Sociedad B (0-2) i el Sestao River (1-1). Finalment, l’últim suplent que va impactar en un resultat va ser David Concha, que va assistir a Pablo Fernández en l’1-1 contra el Deportivo de la Coruña, fa sis partits.

El darrer diumenge el Nàstic necessitava cames i idees fresques per remuntar contra el Tarazona, però ni Mario Rodríguez, Alan Godoy ni Gorka Santamaría van aconseguir fer pessigolles a la fèrria defensa local. Andy Escudero va ser més proactiu, però, en aquest cas, va faltar l’encert.

Durant aquesta segona volta, les rotacions a l’atac grana han sigut habituals, i jugadors com Jaume Jardí i Marc Fernández han passat de suplents a titulars per buscar diferents alternatives. Amb tot, quan aquests dos han sigut protagonistes ha sigut des de l’onze inicial i no tant des de la banqueta. En el darrer partit a casa, contra el Fuenlabrada, Pablo Fernández va agafar el rol de revulsiu per primera vegada aquesta temporada. El davanter asturià es va quedar a la banqueta i va sortir al segon temps per guanyar duels a la defensa i oferir control de zona. Amb tot, ni tan sols ell, un dels jugadors amb més impacte de la temporada, va poder canviar la dinàmica del partit.

Aquest diumenge el Nàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada per jugar contra el Celta Fortuna, el tercer classificat. De la mateixa manera que en el partit de la primera volta, s’espera un duel llarg i disputat i, per això, l’equip necessita recuperar aquell factor diferencial amb la figura del revulsiu.