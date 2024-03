El Nàstic perd Óscar Sanz entre 6 i 8 setmanes

Óscar Sanz va activar totes les alarmes diumenge passat en el partit contra el Deportivo. Una mala caiguda del migcampista català el va fer queixar-se del seu genoll esquerre, el que obria la possibilitat d'una lesió als lligaments creuats, una de les afeccions més temudes al futbol. Tanmateix, les proves realitzades pels serveis mèdics del club han descartat aquests pitjors presagis, en no apreciar un trencament dels lligaments creuats. El Nàstic ha publicat aquest dimecres els resultats de les proves que indiquen el jugador pateix una lesió en el lligament col·lateral intern i en el menisc intern de la cama esquerra, a més de contusions òssies diverses amb lleu afectació del lligament creuat anterior.

La lesió del futbolista de Sant Sadurní d'Anoia el mantindrà apartat dels terrenys de joc, aproximadament, entre 6 i 8 setmanes, un temps de baixa molt més curt que els 6-8 mesos que suposen un trencament del lligament creuat. Així, el penedesenc podria retornar a la dinàmica de l'equip al tram final de temporada i estar llest de cara un hipotètic Play-off d'ascens.

L’absència de Sanz és una baixa molt sensible al mig del camp grana. Dani Vidal havia trobat la parella perfecta de Borja Martínez des del darrer partit del 2023 al camp de l’SD Logroñés. El jove jugador de Sant Sadurní d’Anoia oferia control absolut al mig del camp i donava via lliure per Borja a l’hora de repartir el joc. La seva presència es va convertir en essencial amb el pas dels partits, prenent-li el lloc a Marc Montalvo, fins aquell moment indiscutible. A més en els darrers partits a domicili també havia sigut important en atac. Va marcar a l’últim minut l’empat contra el Sestao River i va assistir el gol de Marc Fernández contra l’Arenteiro. Tot això, celebrant amb eufòria besant-se l’escut.

Quedar-se fora en aquest punt de la temporada també és dur pel mateix Óscar Sanz. El migcampista format al planter grana ha sigut un dels jugadors que més ha remat per arribar a la titularitat de l’equip on va créixer. La realitat és que no ho va tenir fàcil, tot i pujar oficialment al primer equip fa dues temporades, Sanz es va haver de guanyar el pa lluny de Tarragona. Primer amb una cessió a l’Ebro i l’any passat a l’Unionistas de Salamanca. El seu nivell no va fer més que pujar i es va guanyar el bitllet de tornada a Tarragona. Enguany, també va haver de treballar a l’ombra dels indiscutibles Borja Martínez i Marc Montalvo, fins que va aconseguir la seva oportunitat per brillar.

Pendent de la renovació

La seva tornada a Tarragona va ser a partir d’una clàusula del seu anterior contracte que permetia allargar-lo fins al juny de 2024. Aquesta lesió també ha arribat en un moment de contactes entre jugador i club la seva renovació. Això sí, ara amb les condicions apropiades a un jugador del seu nivell i potencial i la lesió no serà un problema.

Montalvo o Gorostidi

Dani Vidal ha de decidir qui serà la nova parella de ball de Borja Martínez. Marc Montalvo és el principal candidat. El jugador de Riudoms va viure l’altra cara de la moneda perquè, en l’ascens de Sanz a la titularitat, ell va patir la caiguda a la banqueta. En els darrers partits, i especialment contra el Deportivo, es va veure que està lluny del nivell que va mostrar a principi de temporada, així que és la tasca de Vidal de recuperar-lo amb confiança i treball. L’altra opció és la de Gorostidi. El basc està mostrant un bon nivell aquesta temporada, però ha aconseguit brillar més a la mitja punta i en una formació de tres migcampistes que en el doble pivot. La resposta haurà d’esperar al duel contra el Cornellà dissabte a les 17 hores.