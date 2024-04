Andy Escudero: «Queden 6 partits i, en comptes de fer càlculs, ens hem de centrar en nosaltres mateixos»

Com afronta la setmana després de la derrota a Tarazona?

«Bé, la veritat és que tant jo com la resta del grup tenim moltes ganes d’afrontar el partit de diumenge. Ara mateix només pensem en el Celta Fortuna i res més. Està clar que venim de dos partits difícils, però no hi ha motiu per pensar en els i si..? perquè l’equip té moltes ganes i estem fent un bon any. Ara toca continuar treballant, hem d’estar sempre endollats».

S’ha d’afrontar el tram final de temporada amb intensitat, però amb perspectiva de com ha anat la resta de l’any.

«Sí, som un grup que va començar a treballar des de mitjan juliol. Està sent un bon any, llarg i intens, i tant de bo s’allargui una mica més, perquè significarà que estem lluitant per coses boniques».

Com es troba a nivell personal en aquest segon any al Nàstic?

«Estic molt content i espero culminar l’any amb l’ascens. Amb tot, això ara queda una mica llunyà, perquè el que ens toca és treballar partit a partit».

Enguany només s’ha perdut un partit, és un jugador important a la plantilla.

«Em sento afortunat i més en un equip amb tanta competència com el que tenim ara».

Enguany l’hem vist a les bandes i, fins i tot, va variar l’esquema i Dani Vidal va posar-lo com a mitjapunta. Fins i tot, supleix el mig del camp. Com s’adapta en aquest rol?

«La veritat és que tinc aquest rol des de petit. Soc molt polivalent i aquest any m’ha tocat jugar a diferents posicions. Sempre dic que si és per ajudar a l’equip, m’és igual des d’on gaudir els minuts. La posició no importa perquè m’adapto ràpidament».

On es veu millor?

«No en tinc cap de preferida, perquè tant els meus companys com jo tenim llibertat sobre el terreny de joc i això també és un avantatge».

Se sent més vigilat pels rivals en aquest darrer tram de la temporada?

«Els equips ja ens coneixen. Ens tenen estudiats i saben les nostres qualitats. Això és futbol, nosaltres també juguem tenint en compte les debilitats del rival. Amb tot, és cert que ho tinc més difícil per dins que per les bandes, perquè hi ha menys espais per generar quan l’equip rival es tanca en defensa».

Diumenge toca el Celta Fortuna, un equip de la part alta, que són els rivals contra els quals el Nàstic brilla més.

«Serà un partit d’aquells que ens agrada. Estem forts contra tots els equips de la part alta i això és bo, perquè, en un hipotètic play-off d’ascens, tots els partits seran com aquest, seran autèntiques finals. Crec que l’equip té la confiança, la força i l’energia necessària per disputar aquest tipus de partits i això crec que és diferencial».

D’altra banda, els equips de la part baixa són el taló d’Aquil·les.

«Per a nosaltres i per a tothom. En aquest tram final de la temporada, tots els equips es juguen alguna cosa i costa molt puntuar. Avui en dia això es veu a tots els nivells, costa molt guanyar i es veu també a Primera i a la Champions. Els equips que es tanquen a camp contrari i basen la seva estratègia en defensar fan que siguin molt difícils de guanyar. De la mateixa manera, quan ho fem nosaltres els rivals ho tenen molt difícil per generar perill. És difícil per a tothom».

Diumenge torna al Nou Estadi Costa Daurada. S’espera un partit amb bona entrada. És l’oportunitat perfecta per respondre del cop que es va rebre contra el Tarazona?

«Quan el Deportivo i la Cultural Leonesa van venir a Tarragona es van trobar un camp ple i que és molt intens a la grada, així que espero trobar-me això el diumenge. Els necessitem, amb ells estarem més a prop d’assolir l'objectiu.

Aquesta temporada el Nàstic s’ha mostrat més còmode amb una bona entrada.

«Per a un futbolista és molt bonic jugar així. Recordo que el dia del Deportivo vaig sortir al carrer al matí i ja es respirava l’ambient de futbol pels carrers. Això es va notar durant tota aquella setmana. Els futbolistes aspirem a jugar partits així i això és el que volem que sigui fins al final de la temporada».

Cap a on ha de mirar el Nàstic: per assegurar el play- off, per quedar primer o per anar partit a partit?

«Crec que ens equivoquem en això. No ens hem de centrar en lluitar per la primera posició o per assegurar el play-off. Hem de gaudir del moment perquè ho hem aconseguit pels nostres propis mitjans. Des del juliol, hem treballat moltíssim, hem treballat i hem patit, però també hem gaudit molt i, per aquest motiu, estem on estem a la classificació. No ens hem de capficar en calcular punts i objectius. Està clar que a tots nosaltres ens agradaria pujar al maig, però només ens hem de centrar en el pròxim partit. No hem de mirar més enllà ni calcular cap objectiu, només hem de centrar-nos en el partit del diumenge».

En aquest tram final de la temporada, cada partit és important i la classificació es mou constantment sense deixar molt espai als càlculs.

«Intento no llegir molt, però la veritat és que des de setembre que es comença a calcular. Tranquil·litat, jo he viscut aquí des de l’any passat i bastant dur va ser llavors perquè ara patim per fer càlculs per mirar si ara arribem a la primera posició o al play-off. Gaudim d’aquest any, això és el més important. Competirem per assolir els objectius, però des del partit a partit, res més».

El missatge és clar, toca centrar-se en el dia a dia.

«Envio un missatge de tranquil·litat. Queden sis partits i sé que a tothom li agradaria pujar al maig, però el pensament ha d’estar sempre en el dia a dia. Estem en una posició privilegiada, competim bé i ens ho deixem tot en el camp. El que depèn de nosaltres és continuar en aquesta línia i poder mirar-nos a la cara a l’últim dia de la temporada i que estem orgullosos de la nostra feina. Després, que passi el que hagi de passar».

Què pensa de la darrera temporada un any després?

«L’any passat va ser dur per a tothom. Si llavors m’haguessin dit que passaríem per això per arribar on som, ho signava. Crec que la clau dels bons resultats d’aquesta temporada és que gaudim jugant, gaudim corrent i gaudim competint els partits. És el que estem fent ara, sabem que si ens centrem a ser nosaltres mateixos serem capaços d’aconseguir l’ascens».

És la força del grup el punt diferencial important respecte a l’any passat?

«Entre tots sumem una gran família i això es veu en els entrenaments, en els partits i quan ens ajuntem per dinar. Això fa que el dia a dia sigui millor. L’any passat també hi havia un gran grup, però quan les coses no surten bé, es viu d’una altra manera. Tinc un gran record dels companys de l’any passat».

Quin partit espera trobar-se contra el Celta?

«Serà un partit exigent, un partit de play-off, un partit dels grans equips. Hem de jugar les nostres cartes. Ja ho vam fer a Vigo i ens vam endur els tres punts».

El Nàstic ha demostrat que sap frenar rivals que marquen molts gols.

«L’equip està compromès des del davanter al porter. Tots donem el màxim i així serà diumenge. Sortirem a mossegar des del primer minut perquè juguem a casa i ho volem fer valer».

L’única tasca pendent aquesta temporada són les remuntades.

«Ens està costant, però per sort no ens ha tocat viure aquest escenari moltes vegades aquesta temporada. Els partits són llargs i els hem d’afrontar amb més tranquil·litat perquè en el futbol tot pot passar. Si es posen les coses difícils no ens hem de precipitar i treballar per capgirar al marcador».

Enguany se li acaba el contracte. Pensa en la renovació?

«La veritat és que ara mateix no penso molt més que en el dia a dia. Estic molt feliç aquí i estic gaudint molt. La gent del meu voltant sap el que penso així que ja veurem que és el que acaba passant».