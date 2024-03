Dani Vidal: «Esperem que la defensa s'imposi a l'atac»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vint-i-setena jornada de campionat a Primera Federació. Els nastiquers viuran un partit molt esperat entre la parròquia grana, l'enfrontament contra el Deportivo de la Corunya. Els tarragonins rebran als gallecs en un duel que enfrontarà el primer classificat, l'equip corunyès, amb un Nàstic que és l'immediat perseguidor amb només un punt menys. Un Nou Estadi Costa Daurada ple fins a la bandera dictarà sentència en un partit clau per al possible ascens, quan queden només 12 jornades per disputar-se. El partit es disputarà diumenge a partir de les 12.00 hores.

El tècnic grana s'ha mostrat amb ambició de cara un partit que ha definit com: «Els números diuen que s'enfrontaran els dos millors equips de la categoria.», tot i que, ha volgut relativitzar la seva importància «Ho estem vivint amb naturalitat. És un partit important, però queda molt per endavant. És un enfrontament directe quan falten 12 jornades». «Ha estat una setmana molt bona d'entrenament, com totes» ha dit.

Vidal també ha remarcat les ganes de tornar a jugar davant la seva gent al Nou Estadi, després de l'última ensopegada contra el Teruel, «tenim ganes de treure'ns l'espineta», abans d'analitzar el bon moment del rival: «Al Depor li va costar la primera volta, però ara porta una ratxa espectacular, que és lo normal per un equip com el Depor»

El millor atac contra la millor defensa

«Ells tenen jugadors espectaculars a totes les línies, però sobretot en atac estan sent molt diferencials, nosaltres hem mantingut un nivell molt regular i alt en defensa. Esperem que la defensa s'imposi a l'atac» ha defensat l'entrenador tarragoní que ha continuat analitzant «cal intentar reduir les transicions. Ells intentaran córrer, que és com se senten còmodes gràcies al fet que són molt ràpids i tenen molt de talent individual. Nosaltres intentarem defensar junts i contrarestar aquest talent individual, tant a través dels duels com en les ajudes» ha explicat.

L'entrenador tarragoní també ha analitzat el moment de l'equip gallec: «Si m'he d'enfrontar al Depor m'és igual com arribin. Ja sabem que és un gran equip, tot i que és cert que el bon moment els dona un nivell de confiança alt.»

Ambient de gala al Nou Estadi

Les oficines del Nàstic han penjat el cartell d'«Entrades esgotades» de cara al partit de diumenge. La parròquia grana fa setmanes que miren a aquest partit amb regust de final de cara a la lluita per la primera plaça i, per tant, l'ascens directe, i s'espera un ambientàs diumenge amb l'estadi fregant l'aforament complet: «estic molt orgullós que a la jornada 27 tindrem el camp ple. Això vol dir que estem fent les coses bé i que la gent s'identifica amb l'equip i ens vol ajudar.»

Sancions

El mateix Dani Vidal no podrà estar diumenge a la banqueta del Nou Estadi. L'entrenador va ser expulsat al tram final del partit contra l'Arenteiro i, per tant, haurà de complir sanció. Així i tot, Vidal ha tret ferro a la seva absència a la banqueta grana i ha donat més valor a l'absència d'alguns futbolistes: «Em preocupen més les sancions d'Ander Gorostidi i Jaume Jardí (sancionats per acumulació de targetes) que la meva. Tant de bo estigués més partits jo sancionat i poder evitar així sancions de jugadors.»

Nacho, llest per diumenge

Una de les millors notícies de la roda de premsa ha estat les bones sensacions de Nacho González. El central andalús va caure lesionat a l'espatlla en el partit contra el Teruel i era dubte pel partit d'aquest cap de setmana, però, finalment, apunta a titular: «Nacho ha completat tota la setmana d'entrenaments i si no passa res a l'entrenament de demà hi serà diumenge.»

Preguntat per la designació arbitral i la polèmica que ha aparegut durant la setmana, Vidal no ha volgut entrar al tema, però ha deixat un recordatori: «Intentaré no mullar-me al voltant de l'actuació arbitral. A l'anada ja hi va haver una circumstància en què no ens van beneficiar. L'àrbitre vindrà aquí, farà la seva feina, i més enllà d'això crec que s'està traient de mare tota la resta de coses» ha conclòs.