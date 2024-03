Dani Vidal: «Esperemos que la defensa se imponga al ataque»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vigésimaséptima jornada de campeonato en Primera Federación. Los nastiquers vivirán un partido muy esperado entre la parroquia grana, el enfrentamiento contra el Deportivo de la Coruña. Los tarraconenses recibirán a los gallegos en un duelo que enfrentará al primer clasificado, el equipo coruñés, con un Nàstic que es el inmediato perseguidor con un punto menos. Un Nou Estadi Costa Daurada lleno hasta la bandera dictará sentencia en un partido clave para el posible ascenso, cuando quedan sólo 12 jornadas por disputarse. El partido se disputará el domingo a partir de las 12.00 horas.

El técnico grana se ha mostrado con ambición de cara un partido que ha definido como: «Los números dicen que se enfrentarán los dos mejores equipos de la categoría.», aunque, ha querido relativizar su importancia «Lo estamos viviendo con naturalidad. Es un partido importante, pero queda mucho por disputarse. Es un enfrentamiento directo cuando faltan 12 jornadas». «Ha sido una semana muy buena de entrenamiento, como todas» ha dicho.

Vidal también ha remarcado las ganas de volver a jugar delante de su gente en el Nou Estadi, después del último traspié contra el Teruel, «tenemos ganas de sacarnos la espinita», antes de analizar el buen momento del rival: «Al Depor le costó la primera vuelta, pero ahora lleva una racha espectacular, que es lo normal para un equipo como ellos»

El mejor ataque contra la mejor defensa

«Ellos tienen jugadores espectaculares en todas las líneas, pero sobre todo en ataque están siendo muy diferenciales, nosotros hemos mantenido un nivel muy regular y alto en defensa. Esperamos que la defensa se imponga al ataque» ha defendido el entrenador tarraconense que ha seguido analizando «tenemos que intentar reducir las transiciones. Ellos intentarán correr, que es como se sienten cómodos gracias a que son muy rápidos y tienen mucho de talento individual. Nosotros intentaremos defender juntos y contrarrestar este talento individual, tanto a través de los duelos como en las ayudas» ha explicado.

El entrenador tarraconense también ha analizado el momento del equipo gallego: «Si me tengo que enfrentar al Dépor me da igual como lleguen. Ya sabemos que es un gran equipo, aunque es cierto que el buen momento les da un nivel de confianza alto.»

Ambiente de gala en el Nou Estadi

Les oficinas del Nàstic han colgado el cartel de «No hay entradas» de cara al partido del domingo. La parroquia grana hace semanas que miran a este partido con regusto de final de cara a la lucha por la primera plaza y, por lo tanto, el ascenso directo, y se espera uno ambientazo domingo con el estadio rozando el aforo completo: «estoy muy orgulloso de que a la jornada 27 tendremos el campo lleno. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que la gente se identifica con el equipo y nos quiere ayudar.» ha dicho el entrenador.

Sanciones

El mismo Dani Vidal no podrá estar el domingo en el banquillo del NNou Estadi. El entrenador fue expulsado en el tramo final del partido contra el Arenteiro y, por lo tanto, tendrá que cumplir sanción. Así y todo, Vidal ha quitado hierro a su ausencia en el banquillo grana y ha dado más valor a la ausencia de algunos futbolistas: «Me preocupan más las sanciones de Ander Gorostidi y Jaume Jardí (sancionados por acumulación de tarjetas) que la mía. Ojalá estuviera más partidos yo sancionado y poder evitar así sanciones de jugadores.»

Nacho , listo para el domingo

Una de las mejores noticias de la rueda de prensa ha sido las buenas sensaciones de Nacho González. El central andaluz cayó lesionado en el hombro en el partido contra el Teruel y era duda para el partido de este fin de semana, sin embargo, finalmente, apunta a titular: «Nacho ha completado toda la semana de entrenamientos y si no pasa nada al entrenamiento de mañana estará el domingo» ha explicado Dani Vidal

Preguntado por la designación arbitral y la polémica que ha aparecido durante la semana, Vidal no ha querido entrar al tema, pero ha dejado un recado: «Intentaré no mojarme en torno a la actuación arbitral. A la ida ya hubo una circunstancia en que no nos beneficiaron. El árbitro vendrá aquí, hará su trabajo, y más allá de eso creo que se está sacando de madre todo el resto de cosas» ha concluido.