El Nàstic afronta el duel contra el Deportivo amb tres baixes assegurades

El Nàstic ha viscut durant setmanes en una situació d’alerta groga en la qual ha arribat a acumular set jugadors apercebuts. D’aquesta manera, en les darreres jornades va perdre homes importants com Trigueros i Nacho contra el Sestao River i Joan Oriol contra el Teruel, unes baixes que es van notar sobre la gespa. Contra l’Arenteiro, els grana van resoldre la baixa de Pablo Fernández a l’atac, però en el camí van perdre dos jugadors més que van veure la cinquena targeta groga.

Ander Gorostidi i Jaume Jardí van ser amonestats i, per tant, es perdran el partit del diumenge a les 12 hores contra el Deportivo de la Corunya. Aquest és un duel que cap d’ells es volia perdre, i així ho va demostrar Jardí amb frustració quan va veure com Palencia Caballero li va ensenyar la targeta groga. Tot i perdre la seva qualitat de titular indiscutible en els darrers dos partits a favor d’Álex Mula, l’extrem reusenc és, amb Pablo Fernández, el pitxitxi de l’equip i serà una baixa sensible de cara el duel de diumenge. També ho és Ander Gorostidi. El migcampista basc va veure una amonestació evitable que deixa sense un recurs més al mig del camp a Dani Vidal. En les darreres setmanes, Gorostidi va trobar el seu lloc com a mitjapunta compartint-lo amb Andy Escudero. De fet, aquesta posició el va revitalitzar i va fer que passés en prioritat a Marc Montalvo. El basc oferia més contundència al mig del camp quan l’equip el necessitava i, de fet, contra l’Arenteiro es va guanyar la titularitat deixant detalls també en atac.

Amb aquestes dues baixes, la situació d’apercebuts a can Nàstic es limita ara a només tres jugadors: Borja Martínez, Marc Montalvo i David Concha que, tot i no jugar, va veure una groga a la banqueta per protestar.

La tercera baixa confirmada no està al camp, sinó a la banqueta. Dani Vidal va ser expulsat a l’últim minut del partit en una acció que Palencia Caballero cataloga com «protestar una de les meves decisions de manera ostensible». Concretament, Vidal va reclamar en la darrera falta del partit que la pilota hauria d’estar més endarrerida. El tècnic tarragoní ho va assenyalar amb els dos braços estirats i trepitjant el terreny de joc, uns gestos que per Palencia Caballero van ser suficients per expulsar de la banqueta a Dani Vidal. D’aquesta manera, el segon entrenador, Iván Moreno, estarà al capdavant de l’equip contra el Deportivo en un duel en el qual el conjunt gallec tampoc gaudirà del seu entrenador.

Imanol Idiákez també va ser expulsat. El tècnic del conjunt gallec també va protestar «de manera ostensible» i, d’aquesta manera, Mario Gibanel, el segon entrenador, dirigirà l’equip gallec des de la banqueta. Com a curiositat, Gibanel tornarà diumenge després de complir dos partits de sanció perquè va ser expulsat fa dues jornades contra el Tarazona.

Com a nota positiva, el Nàstic recupera el seu jugador insígnia, Pablo Fernández, que va complir contra l’Arenteiro el cicle de sancions.