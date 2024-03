Nàstic-Deportivo: la millor defensa contra el millor atac de la categoria

El Nàstic i el Deportivo s’enfrontaran diumenge a les 12 en un dels duels més esperats de la temporada al Nou Estadi. Serà un duel entre els dos equips més en forma de la categoria, entre el líder contra l’aspirant i entre el millor atac contra la millor defensa de la categoria. Des del dimecres que penja el cartell d’entrades exhaurides a can Nàstic i s’espera un duel amb més d’onze mil persones a les graderies. En definitiva, un ambient de final que no tindrà ni Dani Vidal i ni Imanol Idiakez a la banqueta per expulsió.

El Deportivo arriba a Tarragona en la cúspide del seu potencial d’aquesta temporada. Després d’acumular una ratxa de set victòries consecutives, els gallecs es troben, per primera vegada, líders de Primera Federació a un punt del Nàstic. Aquesta era la posició que s’esperava d’un equip amb el potencial més gran de la categoria a nivell de qualitat de la seva plantilla i de pressupost. El camí per aconseguir-ho no ha sigut fàcil per als gallecs, de fet, van arribar a dormir en posicions de descens a la primera volta, però gràcies a un 2024 gairebé perfecte han arribat a mostrar el seu poder.

En els darrers cinc partits, els d’Imanol Idiakez han dominat amb mà de ferro anotant quatre o més gols per partit. Així mateix, sumen 21 dianes en cinc duels i, tot i que en aquesta xifra han intervingut nou jugadors diferents, hi ha un protagonista que destaca sobre la resta: Lucas Pérez. Fa un any, el davanter de la Corunya estava jugant a Primera Divisió i va decidir tornar al seu club d’origen per posar el seu nom a la història. Des de llavors, el seu talent ha liderat l’equip i, enguany, acumula nou gols i setze assistències. Pérez està present en tots els atacs del Deportivo i està especialment encertat en els darrers cinc duels, en els quals ha marcat i ha assistit de manera consecutiva.

Aquesta temporada el seu jugador revelació és David Mella. El jove jugador del planter corunyès s’ha fet un lloc a l’onze inicial gràcies a la seva velocitat explosiva i encert. D’aquesta manera, s’ha convertit en un punyal per la dreta especialment afilat en les transicions. Amb tot, gairebé tots els jugadors de l’atac mostren xifres a tenir en compte. Iván Barbero, davanter titular i ex de l’Osasuna Promesas, acumula 6 gols. Els mateixos que Davo, habitualment suplent, i expert a salvar partits marcant el gol de la victòria com a revulsiu. A aquest talent se suma el de Yeremay i Hugo Rama.

De cara el duel de diumenge, el Deportivo recupera qualitat al mig del camp amb Salva Sevilla i també a la defensa amb Pablo Martínez, l’autor de l’únic gol del duel contra el Nàstic a Riazor. De fet, Martínez i Pablo Vázquez, centrals habituals, sumen 7 gols aquesta temporada en jugades a pilota aturada. Els grana hauran de fer front a tot aquest potencial ofensiu en un duel sense Gorostidi i Jardí per sanció i amb el dubte d’Iker Recio, per lesió.