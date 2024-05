El Reus Deportiu i el CP Calafell disputaran un últim derbi al ‘play-off’

El Reus Deportiu i el CP Calafell es tornaran a trobar, una vegada més, aquesta temporada. Com no podia ser d’una altra manera, els dos equips disputaran un nou derbi en la primera ronda del play-off pel títol de l’OK Lliga per decidir qui es mantindrà viu i qui tancarà el seu any. Aquesta temporada ha estat marcada pels derbis. Reus i Calafell s’han trobat en sis ocasions en gairebé totes les competicions que han disputat.

De fet, només l’atzar del sorteig de la Copa del Rei va evitar sumar un nou derbi. Dels cinc partits disputats, dos han acabat en empat, dos els ha guanyat el Calafell i només un ha acabat amb victòria del conjunt roig-i-negre. Aquesta xifra es podria incrementar en tres partits més, segons la igualtat de l’eliminatòria. El Reus Deportiu comença amb avantatge del factor pista, com a quart classificat, en cas d’haver-hi un tercer partit de desempat, aquest es disputaria al Palau d’Esports de Reus.

La combinació necessària per haver-se donat el derbi va ser curiosa. El Reus Deportiu va fer la seva feina golejant un Girona que no s’hi jugava res (0-6). Menys múscul va mostrar el Calafell, perquè va perdre contra un descendit Hockey Rivas per 2-1 en un partit gris. Malgrat la derrota, els verd-i-blancs van conservar la cinquena posició perquè el Voltregà també va caure derrotat i l’Igualada va punxar contra el Sant Just. Ara, Reus i Calafell es troben en el mateix costat del quadre que el Barça, que repetirà la final de la Copa del Rei i s’enfrontarà al Sant Just.

Sensacions contraposades

El Reus Deportiu acaba la temporada en el millor moment. Els roig-i-negres han guanyat tres dels últims cinc partits, un d’aquests amb una espectacular golejada contra el Deportivo Liceo. Les peces del Reus han encaixat en el millor moment i esperen que l’impuls sigui important en aquest play-off per tancar el cicle d’aquest projecte per la porta gran. D’altra banda, el Calafell només ha guanyat un partit dels últims cinc.

Amb tot, els derbis sempre igualen les dinàmiques, i més quan els dos equips han tingut cinc ocasions per comprovar els límits de cadascún en cinc ocasions. L’últim enfrontament directe va deixar comptes pendents. El CP Calafell va rascar un punt amb polèmica. Jan Escala va marcar quan l’electrònic marcava que només restava 0,2 segons de partit. Només hi havia temps per colpejar una falta indirecta, l’única manera que el gol pugés al marcador és que algú desviés la trajectòria, i així va ser.

El primer derbi de la temporada va ser al novembre, durant la fase prèvia de la Champions. Llavors, Reus i Calafell es van igualar amb un empat a dos. Una setmana després, es van trobar a l’OK Lliga i el Calafell es va emportar el partit per 3-5. La fortuna va fer que Reus i Calafell quedessin enquadrats en el mateix grup a la Champions. El Calafell va guanyar el primer per 4-1 i el Reus el segon per 5-4. Després de dues setmanes de reflexió, el primer dels últims derbis es disputarà el 18 de maig al Palau d’Esports.