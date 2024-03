El Reus Deportiu destrossa el Rivas al Palau d’Esports i ja mira cap a la Copa del Rei (6-0)

El Reus Deportiu ja s’ha enlairat. El conjunt de Jordi Garcia va aconseguir ahir una victòria plàcida i contundent per 6-0 contra el Hockey Rivas per sumar la cinquena jornada sense perdre consecutiva. La maquinària roig-i-negra està en plena forma. Amb els fitxatges funcionant i el jove Guillem Jansà com un més. Ara, els de Jordi Garcia miren cap al clàssic contra el Barça de la Copa del Rei.

El Hockey Rivas va arribar al Palau d’Esports com un rival trampa. Tot i que la classificació indica que són els penúltims classificats, els madrilenys s’han mostrat com un equip combatiu i suma tres partits consecutius sense perdre, l’últim empatant contra el Barça. D’aquesta manera, en els primers minuts de tanteig, el Rivas va intentar donar un ensurt a un Reus que arribava amb les baixes de Joan Salvat, per sanció, i Sergi Aragonès, per lesió.

El conjunt visitant va voltar la porteria roig-i-negra amb passades veloces, però sense aconseguir cap tir entre els tres pals. En l’altra àrea, el Reus Deportiu feia la seva feina gairebé a mig gas, amb poca intensitat respecte als dos darrers durs partits contra el Calafell i l’Sporting. A més, amb la Copa del Rei a l’horitzó, els reusencs van guardar les armes. Amb tot, les internades per la dreta començaven a ser fructíferes. Els tirs llunyans es van començar a convertir en remats laterals i, finalment, Ferran Giménez va trobar el forat. Gairebé tocant la línia lateral de l’àrea, Giménez va enviar un xut ras i potent que va acabar al fons de la xarxa.

El gol va servir per motivar als locals al quart d’hora de partit i d’enfonsar a un Rivas que veia com els seus esforços quedaven tacats per la diana. El conjunt reusenc va trobar l’escletxa en la defensa rival i va centrar els atacs per la mateixa banda on va arribar el gol. La jove promesa reusenca Guillem Jansà va provar sort amb un tir doble per la mateixa banda, però el porter va aturar amb dificultat ambdós tirs. La insistència va tenir el seu premi i Jansà, de nou per la dreta, va marcar el segon amb un tir ras al pal dret.

La reacció del Rivas va arribar als darrers minuts de la primera part, però les contres visitants es van trobar amb un ràpid i atent David Gelmà que va blocar dues accions, l’última va acabar topant al pal. Amb tot, els madrilenys van tenir una última oportunitat per retallar distàncies a deu segons del descans després d’una falta directa provocada per Martí Casas, però Càndid Ballart va guanyar el duel i va aturar el mà a mà.

A la represa, el conjunt madrileny va mantenir la superioritat numèrica a l’inici del segon temps, però no va aconseguir treure’n profit. La maquinària roig-i-negra va tornar a funcionar de nou i en qüestió de dos minuts, el forat es va ampliar amb dos gols més. Primer, David Gelmà es va colar entre els defensors per posar el 3-0 i, tot seguit, Martí Casas va iniciar un contraatac que Oruste va acabar de rematar amb el 4-0. Marc Julià, de falta directa, i David Gelmà van tancar una festa amb el 6-0 i Ballart va posar la cirereta al pastís aturant un penal a l’últim segon.