El Reus Deportiu y el CP Calafell disputarán un último derbi en el ‘play-off’

El Reus Deportiu y el CP Calafell se volverán a encontrar, una vez más, esta temporada. Como no podía ser de otra manera, los dos equipos disputarán un nuevo derbi en la primera ronda del play-off por el título de la OK Lliga para decidir quién se mantendrá vivo y quién cerrará su año. Esta temporada ha estado marcada por los derbis. Reus y Calafell se han encontrado en seis ocasiones en casi todas las competiciones que han disputado.

De hecho, sólo el azar del sorteo de la Copa del Rey evitó sumar un nuevo derbi. De los cinco partidos disputados, dos han acabado en empate, dos los ha ganado el Calafell y sólo uno ha acabado con victoria del conjunto reusense. Esta cifra se podría incrementar en tres partidos más, según la igualdad de la eliminatoria. El Reus Deportiu empieza con ventaja del factor pista, como cuarto clasificado, en caso de haber un tercer partido de desempate, este se disputaría en el Palau d'Esports de Reus.

La combinación necesaria para haberse dado el derbi fue curiosa. El Reus Deportiu hizo su trabajo goleando a un Girona que no se jugaba nada (0-6). Menos músculo mostró el Calafell, porque perdió contra un descendido Hockey Rivas por 2-1 en un partido gris. A pesar de la derrota, los verdiblancos conservaron la quinta posición porque el Voltregà también cayó derrotado y el Igualada pinchó contra el Sant Just. Ahora, Reus y Calafell se encuentran en el mismo lado del cuadro que el Barça, que repetirá la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Sant Just.

Sensaciones contrapuestas

El Reus Deportiu acaba la temporada en el mejor momento. Los rojinegros han ganado tres de los últimos cinco partidos, uno de estos con una espectacular goleada contra el Deportivo Liceo. Las piezas del Reus han encajado en el mejor momento y esperan que el impulso sea importante en este play-off para cerrar el ciclo de este proyecto por la puerta grande. Por otra parte, el Calafell sólo ha ganado un partido de los últimos cinco.

Con todo, los derbis siempre igualan las dinámicas, y más cuando los dos equipos han tenido cinco ocasiones para comprobar los límites de cada uno en cinco ocasiones. El último enfrentamiento directo dejó cuentas pendientes. El CP Calafell rascó un punto con polémica. Jan Escala marcó cuando el electrónico marcaba que sólo quedaba 0,2 segundos de partido. Sólo había tiempo para golpear una falta indirecta, la única manera que el gol subiera en el marcador es que alguien desviara la trayectoria, y así fue.

El primer derbi de la temporada fue en noviembre, durante la fase previa de la Champions. Entonces, Reus y Calafell se igualaron con un empate a dos. Una semana después, se encontraron en la OK Lliga y el Calafell se llevó el partido por 3-5. La fortuna hizo que Reus y Calafell quedaran encuadrados en el mismo grupo en la Champions. El Calafell ganó el primero por 4-1 y el Reus el segundo por 5-4. Después de dos semanas de reflexión, el primero de los últimos derbis se disputará el 18 de mayo en el Palau d'Esports.