Una forta pedregada torna a sorpendre Tarragona

Una intensa tempesta ha caigut sobre la Sénia aquest diumenge a la tarda 

Imatge de la recent pedregada a la Sénia

Imatge de la recent pedregada a la Sénia

Marta Omella
Marta Omella
Tarragona

La pedregada ha tornat a sorprendre Tarragona aquest diumenge a la tarda. En aquest cas la tempesta ha caigut amb força sobre la Sénia, al Montsià.

Aquest episodi arriba després d'un dissabte en el qual la pedra ja es va deixar veure en diversos punts de la demarcació, també a les Terres de l'Ebre. La Terra Alta i la Ribera d'Ebre van ser les comarques afectades, destacant el municipi d'Arnes, a la primera. 

L'avís emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), també alertava de possibles fenòmens extrems com esclafits, tornados o mànegues, tot i que finalment no es va registrar cap incidència destacada. 

Avui, aquest avís es desplaçava al nord i al centre de Catalunya, augmentant la seva intensitat fins a arribar a un grau de perill de 6 sobre 6. No obstant això, la tempesta ha tornat a caure sobre territori tarragoní, sorprenent de nou les Terres de l'Ebre. 

A més, les comarques ebrenques es troben sota alerta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha advertit aquest diumenge sobre la possibilitat de crescudes sobtades importants de caràcter local en barrancs i llits menors.

