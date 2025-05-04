Meteorologia
La CH de l'Ebre adverteix de risc de crescudes en barrancs i llits menors a Tarragona
Alerten que les precipitacions en la meitat nord de la conca de l'Ebre podrien provocar crescudes sobtades importants de caràcter local
Davant els avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per pluges intenses (de fins a 15-20 l/m² en 1 hora) en la meitat nord de la conca de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha advertit aquest diumenge sobre la possibilitat de crescudes sobtades importants de caràcter local en barrancs i llits menors.
A Catalunya l'avís afecta les comarques de Tarragona i Lleida durant la segona meitat de la jornada d'avui diumenge, 4 de maig. També s'aplica a les comarques de Cantàbria, País Basc (Àlaba), Navarra, La Rioja, Aragó (Saragossa i Osca), Comunitat Valenciana (Castelló).
Marta Omella
Des de l'organisme de conca recomanen fer seguiment de les precipitacions en els radars de l'AEMET i de les dades hidrometeorològics de la xarxa SAIHEbro a www.saihebro.com.