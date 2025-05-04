Diari Més

Meteorologia 

El Meteocat manté l'alerta per pluges intenses a Tarragona fins dilluns

Les precipitacions poden superar els 20 mm en 30 minuts a diversos punts de la demarcació 

s preveu que les precipitacions arribin entre les 12 h i les 18 h.

s preveu que les precipitacions arribin entre les 12 h i les 18 h.Cedida

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest diumenge l'avís emès dissabte per pluges intenses que afectaran la demarcació entre avui i demà. L'alerta, inicialment per aquest diumenge, s'ha estès també a dilluns, tot i que únicament en algunes comarques de la província. 

Segons les previsions, les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. El grau de perill és de 2 sobre 6, actiu des de diumenge a les 12 h fins dilluns a les 18 h al Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Alt Camp i Baix Penedès. 

Dilluns, en canvi, l'alerta només afecta al Baix Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Les pluges es preveuen també entre les 12 h i les 18 h i la gravetat prevista és la mateixa. 

Tot i això, cap de punt de la demarcació es troba sota l’alerta per temps violent, un avís que es va activar ahir a diverses localitzacions de les Terres de l'Ebre, afectant especialment a la Terra Alta amb fenòmens com pedregades i fort vent. Aquesta alerta sí que continua vigent al centre i nord de Catalunya.

Protecció Civil va activar ahir l'alerta Inuncat per risc d'inundacions a diversos punts del territori, motiu pel qual recomana extremar les precaucions, especialment en zones urbanes i prop de rieres o torrents, per evitar incidències per acumulacions d’aigua sobtades.

tracking