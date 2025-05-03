Meteorologia
Temps violent a Tarragona: alerta per pedra, tornados i vent intens
L'episodi de temps sever afecta la Terra Alta i la Ribera d'Ebre
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de temps violent per aquest dissabte 3 de maig a la tarda, entre les 16.03 h i les 18.02 h, amb afectació prevista a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
La previsió indica la possibilitat de tempestes intenses que podrien anar acompanyades de pedra amb un diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent que podrien superar els 25 metres per segon, així com fenòmens severs com esclafits, tornados o mànegues.
El grau de perill associat a aquest episodi és de 3 sobre 6, considerat alt. Davant aquesta situació, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment en activitats a l’aire lliure i en desplaçaments per carretera.
Es recorda la importància d’assegurar objectes a l’exterior, evitar zones arbrades o exposades al vent i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats.