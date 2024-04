Amposta reactiva provisionalment la zona blava mentre treballa en la nova licitació

L'Ajuntament d'Amposta reactivarà la zona blava al maig. El consistori ha acordat amb l'empresa adjudicatària una fórmula administrativa per posar en marxa provisionalment l'aparcament de pagament mentre fa la nova licitació, que pot tardar a resoldre's entre deu mesos i un any. Es farà amb una ordre de continuïtat que aprovarà el plenari del pròxim dilluns.

L'alcalde Adam Tomàs ha defensat que cal «repensar» aquest servei a la ciutat, ja que la distribució del comerç, l'augment del trànsit o els hàbits dels clients dels comerços han canviat els últims quinze anys. La zona blava va quedar suspesa al febrer. Eysa reclamava prorrogar la concessió amb l'argument que no havia aconseguit l'equilibri financer.

L'alcalde Adam Tomàs ha assegurat que la decisió de reactivar la zona blava es pren a petició dels sectors de la restauració i el comerç i que, passat l'1 de maig, l'empresa Eysa tornarà a posar en funcionament la zona blava d'Amposta amb les mateixes condicions que hi havia fins ara, fins que es faci la nova licitació.

A finals de febrer, l'Ajuntament va decidir no prorrogar l'explotació del servei, que es va concedir de manera ampliada vinculada a la construcció i gestió de l'aparcament soterrat de la plaça del Mercat. L'empresa adjudicatària reclamava allargar l'explotació al·legant que no havia obtingut els ingressos previstos, però el consistori ho va rebutjar per manca de documentació que ho acredités i perquè no hi havia causa major ni canvis substancials en el contracte que ho justifiquessin.

El contracte amb Eysa es va signar el juliol de 2008 i va expirar el passat 23 de febrer. L'empresa tenia concedida l'explotació de les prop de 3.900 places de la zona blava -que es va ampliar en aquell moment- per 15 anys, amb possibilitat de prorrogar-la deu més. La concessió de l'aparcament soterrani era de 40 anys amb possibilitat de 50 addicionals.

