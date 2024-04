Amposta reactiva provisionalmente la zona azul mientras trabaja en la nueva licitación

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Amposta reactivará la zona azul en mayo. El consistorio ha acordado con la empresa adjudicataria una fórmula administrativa para poner en marcha provisionalmente el aparcamiento de pago mientras hace la nueva licitación, que puede tardar a resolverse entre diez meses y un año. Se hará con una orden de continuidad que aprobará el plenario del próximo lunes.

El alcalde Adam Tomàs ha defendido que hay que «repensar» este servicio en la ciudad, ya que la distribución del comercio, el aumento del tráfico o los hábitos de los clientes de los comercios han cambiado en los últimos quince años. La zona azul quedó suspendida en febrero. Eysa reclamaba prorrogar la concesión con el argumento de que no había conseguido el equilibrio financiero.

El alcalde Adam Tomàs ha asegurado que la decisión de reactivar la zona azul se toma a petición de los sectores de la restauración y el comercio y que, pasado el 1 de mayo, la empresa Eysa volverá a poner en funcionamiento la zona azul de Amposta con las mismas condiciones que había hasta ahora, hasta que se haga la nueva licitación.

A finales de febrero, el Ayuntamiento decidió no prorrogar la explotación del servicio, que se concedió de manera ampliada vinculada a la construcción y gestión del aparcamiento soterrado de la plaza del Mercat. La empresa adjudicataria reclamaba alargar la explotación alegando que no había obtenido los ingresos previstos, pero el consistorio lo rechazó por falta de documentación que lo acreditara y porque no había causa mayor ni cambios sustanciales en el contrato que lo justificaran.

El contrato con Eysa se firmó en julio de 2008 y expiró el pasado 23 de febrero. La empresa tenía concedida la explotación de las cerca de 3.900 plazas de la zona azul -que se amplió en aquel momento- por 15 años, con posibilidad de prorrogarla diez más. La concesión del aparcamiento subterráneo era de 40 años con posibilidad de 50 adicionales.

Te puede interesar: