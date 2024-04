L''instagramer' reusenc que triomfa a les xarxes explicant com fer un bon hort

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Marc és un jove instagramer de Reus que comparteix la seva passió per l'agricultura a través de les xarxes. Amb només 17 anys, el reusenc acumula més de tretze mil seguidors al seu compte d'Instagram @huerto_ecologico.marc, on comparteix consells ecològics i ensenya el seu hort urbà, així com les finques familiars.

El jove actualment estudia a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus per així poder complir el seu somni i ser enginyer agrònom.

En una entrevista amb Cultivers Eco, Marc explicava que durant la seva infantesa el seu avi el portava al camp sovint, però no va tenir un gran interès per l'agricultura fins que va arribar la pandèmia.

També afirmava que la seva presència a les xarxes va començar com una mena de broma amb els seus amics, que són qui li van donar la idea, però que més tard la seva família també el va animar i finalment va decidir fer el pas.

El jove explicava que el motiu pel qual va decidir dedicar el seu compte a proporcionar consells, és perquè quan estava començant l'ajudava molt veure vídeos d'altres persones, i ara vol ensenyar a altres perquè puguin aprendre de la mateixa manera que ell ho va fer.

També assegurava que el seu hort és 100% ecològic i les finques estan en procés de transició per poder ser completament ecològiques també, ja que defensa fermament el consum natural i de qualitat.

