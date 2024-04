El polèmic negoci amb micos que s’amaga a Tarragona

La demarcació de Tarragona acull el viver de micos més gran d’Europa i un dels més grans del món. Aquesta granja, situada a Camarles, s’ha convertit en un polèmic centre de distribució i experimentació de primats que, majoritàriament, provenen d’Isla Mauricio, on són caçats amb gàbies trampes per després repartir-los per Europa i els Estats Units a través de les aerolínies comercials.

Des de Camarles, on se’ls cria, són al seu torn enviats als laboratoris d’investigació, on els macacos poden arribar a patir «aterridors experiments i maltractaments», segons denuncien diverses entitats animalistes. L'any 2020, Camarney, l’empresa que gestiona l’equipament, va començar a experimentar amb macacos de cua llarga i, el 2022, va obtenir la llicència per ampliar les seves instal·lacions i així disposar d’una capacitat de fins 7.000 micos engabiats.

Recentment, Igualtat Animal es va colar en aquest centre de Tarragona i van treure unes imatges que van causar impacte. «Trobem alguns exemplars amb sarna per tot el cos, altres amb herpes, alguns intentant obrir els cadenats o mossegant els barrots. Haurien d'estar en el seu hàbitat i no tancats en una presó», expliquen des de l’entitat.

Una altra entitat animalista que «lluita per tancar la granja», Abolició Vivisecció, manifesta, en el seu perfil d'X, que la granja ha canviat de propietari i ha passat a formar part de Charles River Laboratories. «Mentre continua la investigació pel tràfic il·legal de macacos en perill d’extinció per ser massacrats en experiments, Charles River, l’empresa d’experimentació animal més important del món i una de les implicades, és acusada de més irregularitats», expliquen.

«Malgrat això, l’esmentada empresa continua augmentant i assegurant el seu atroç negoci amb la compra de Camarney SL, el centre més gran d’experimentació i distribució de primats d’Europa situat a Camarles, Tarragona. One Voice Animal va revelar recentment com continuen capturant macacos de la naturalesa, com massacren als 'no desitjats’ i les deplorables condicions en les quals sobreviuen fins ser enviats a la seva tortura i assassinat», conclouen.

