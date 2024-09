Enxampen 'in fraganti' mentre robaven a Xerta quatre lladres que acumulen més de setanta antecedents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat a Xerta quatre homes amb edats compreses entre els 20 i els 54 anys, com a presumptes autors d’un delicte furt. A tres d’ells a més, la Unitat d’Investigació en coordinació amb Agents Rurals els atribueix un altre furt en el mateix punt on van ser detinguts, un delicte de danys i un altre d’incendi.

Els fets van tenir lloc durant el matí de diumenge passat quan diverses patrulles van localitzar quatre desconeguts al voltant d’una fàbrica abandonada amb una subestació elèctrica en desús ubicada al terme municipal de Xerta.

Es trobaven al mateix lloc on el passat 23 de juliol es va iniciar un foc arran d’un furt. Aleshores, els Bombers van haver de desplegar un elevat nombre de mitjans per evitar la ràpida propagació de les flames que van acabar cremant prop de tres hectàrees de massa forestal i va provocar diversos danys a l’esmentada fàbrica.

Els investigadors en coordinació amb Agents Rurals, que es van encarregar de l’anàlisi tècnic de l’incendi, van concloure que tres dels quatre detinguts diumenge passat en aquesta antiga fàbrica estaven implicats en els fets del passat 23 de juliol.

Aquell dia després de provocar el foc i fugir amb una furgoneta, es van dirigir directament amb la mateixa intenció fins a Tremp (Pallars Jussà). Pels volts de les 22 hores, diverses patrulles els van interceptar i els van intervenir una radial, diversos discos d’aquest aparell, una cisalla i altres eines que inicialment no es van relacionar amb els fets de Xerta.

Les gestions posteriors dutes a terme van permetre confirmar que tres d’ells van adquirir un lot de discos de recanvi per a radial com els que es van localitzar a l’antiga fàbrica on es va originar el foc. Els investigadors van determinar que la deflagració que va provocar-lo va estar motivada per l’ús de la radial en combinació amb gas butà i oxigen a pressió.

Els tres investigats per aquests fets acumulen fins a una setantena d’antecedents policials. Tots ells, juntament amb el quart detingut diumenge passat, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

