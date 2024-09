Un hotel amb «encant» obrirà a l'edifici de l'antiga llar d'infants El Baobab de Tarragona

S’estan duent a terme les obres per reformar l’antiga llar d’infants Baobab, ubicada a la via Augusta, la qual es convertirà en el futur en un petit hotel.Gerard Marti Roig

Encara que la tendència ha anat a la baixa, el nombre de llits s’ha mantingut estable en els últims dos anys. De fet, s’ha registrat una mínima pujada. Tarragona sumarà en els pròxims mesos una desena de places noves, ja que l’antiga llar d’infants Baobab, a la via Augusta, es transformarà en un petit hotel que podria arribar a tenir unes set habitacions, segons ha pogut saber Diari Més.

El passat mes de març, l’Ajuntament va atorgar a la propietat de l’immoble la llicència per al canvi d’ús i per a les obres de reforma, que ja s’estan executant. «És interessant tenir hotels de diferents mides per complementar l’oferta», indica Jornet, qui apunta que, tot i que no s’han produït grans construccions els darrers anys, sí que s’han fet grans inversions per reformar els hotels ja existents.

És el cas de l’Astari, l’SB Expréss, el Núria o l’Urbis. Pel que fa a l’H10 Imperial Tarraco, l’edifici va renovar sencer per a la seva reobertura l’any 2020. Tot i que les places han anat descendint a poc a poc des del 2006, Jornet no considera que existeixi un «dèficit» a Tarragona. «És molt relatiu. Només en casos puntuals, quan hi ha congressos o grans esdeveniments, es pot notar una manca de llits», explica.