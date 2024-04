Bullici al cor de Tortosa en un Sant Jordi ventós i fred

El vent, la temperatura més gèlida dels últims dies i setmanes, està marcant la diada de Sant Jordi a les Terres de l'Ebre, però no ha evitat que els carrers s'omplin de gent que vol gaudir i remenar entre les parades de llibres i roses.

A Tortosa, a mig matí, es feia difícil passejar pel centre on s'han repartit la majoria d'estands perquè les escoles no s'ho han volgut perdre i han portat els més petits a gaudir de la diada.

El punt àlgid, però, s'espera aquesta tarda i llibreters i floristes reserven energies. A les parades de llibres es busquen sobretot les darreres novetats editorials, i també molta literatura ebrenca, i els floristes ofereixen un tret diferencial amb les roses d'autor amb «detalls especials».

Les files d'escolars anant i venint al centre comercial de la ciutat han estat un continu durant el matí. Entre les parades de llibres i roses, també els autors ebrencs han anat atenent els lectors en un gran estand a la plaça de l'Àngel, on també es fan lectures públiques de poemes de Gerard Vergés, autor tortosí de qui es compleix aquest dimarts deu anys de la seva mort.

Una cinquantena de parades s'estenen des del carrer Sant Blai, pel carrer de la Rosa i a la plaça de la Cinta. Moltes entitats, associacions, centres educatius també tenen la seva parada per poder obtenir recursos aprofitant la venda de llibres i roses.

Les llibreries han desplegat totes les novetats en dues grans parades a la plaça Agustí Querol. Júlia Albesa, propietària de la llibreria La Irreal, s'ha mostrat sorpresa del moviment que ja hi ha hagut des de primera hora del matí, tot i ser un dia feiner. «Els més matinadors, amb la rosa i el llibre ja tenien la diada feta de bon matí», ha contat.

Albesa apunta que els lectors busquen sobretot les darreres novetats editorials i especialment les dels autors i autores ebrenques. «És gairebé un requisit de molts clients», ha apuntat. Enguany es pot triar entre una seixantena de propostes editorials ebrenques. Són molts els que aprofiten la diada per reduir «la llista interminable» de desitjos lectors, aprofitar també els descomptes de Sant Jordi i endur-se'n molts, però sobretot es compra per a regalar.

La Maite ha comprat quatre llibres, un per a ella - si després n'hi regalen més, «benvinguts seran»-, històries «entretingudes» per a la canalla, per fomentar o reforçar l'hàbit lector, i per als grans de casa «alguna cosa que distregui i faci sortir de la rutina». «És un dia preciós. N'hi hauria d'haver més com aquest», ha apuntat.

Roses amb personalitat

Els treballadors de les floristeries treballen sense parar des de primeríssima hora. Com apunta la Paula, de Lidiana Somnis Verds de Tortosa, la venda de roses està anant molt bé aquest Sant Jordi i tenen molta feina. Els seus clients busquen sobretot la rosa d'autor, la que modifiquen els floristes, amb embolcalls bonics, detalls especials i elements personalitzats. «La volen per fer un regal, per fer contenta la parella. Envien molts rams o en venen a buscar per a la feina», ha explicat.

Tot i que l'ambient fresc d'aquest dimarts és bo per a les plantes, el vent que va bufant a ratxes, els fa la punyeta amb les roses, perquè les asseca i cal protegir-les més. Així, tot, encara són centenars les plantes que llueixen resguardades a l'espera que aquesta tarda quedin els taulells buits del tot.

