La Rambla Nova de Tarragona viu un matí de Sant Jordi frenètic

La Rambla Nova de Tarragona ha viscut un matí de Sant Jordi frenètic amb 137 parades de llibres, roses i entitats. Des de primera hora, l'afluència de gent que buscava el llibre o la rosa ha estat constant. Floristes i llibreters ho atribueixen al fet que la diada ha tornat a celebrar-se en dia laborable.

«Pels pobles i les ciutats de fora Barcelona ens beneficia que la diada caigui entre setmana, perquè la gent treballa i no marxa», ha subratllat Andreu Pinyol, un dels socis de la llibreria El Soterrani. Uns arguments que també comparteixen des de la llibreria La Capona, on confien que a la tarda el bullici sigui major. De fet, el seu director, Oriol Picas, ha afirmat que la previsió és que les vendes siguin millors que els últims anys.

A partir de quarts de sis del matí, els llibreters i floristes de Tarragona han començat a muntar les seves parades a la Rambla Nova. De fet, Andreu Pinyol, un dels socis de la llibreria El Soterrani, ha afirmat a l'ACN que enguany han iniciat la jornada «bastant abans», ja que consideraven que «al ser un dia entre setmana, la gent s'hi posaria aviat». «I així ha sigut», ha afirmat Pinyol, que ha detallat que a quarts de vuit del matí «ja ha començat a passar gent amb ganes de mirar llibres i de comprar».

Una afluència constant de persones que des de la llibreria La Capona confien que s'incrementi durant la tarda, coincidint amb la sortida dels nens de l'escola. El seu director, Oriol Picas, ha afirmat que durant el matí, els llibres més venuts han estat 'Un animal salvatge' de Joel Dicker, 'Història d'un piano' de Ramon Gener i 'Ocàs i Fascinació' d'Eva Baltasar.

Per la seva banda, Pinyol, que no defensa fer «llistes dels llibres més venuts», ha coincidit amb Picas a l'afirmar que la novel·la en català és un dels gèneres més demandats per Sant Jordi, seguits de la novel·la negra, els llibres de ciència-ficció o els històrics.

La diada a Tarragona clourà, com és habitual, a les vuit del vespre amb l'actuació castellera per part les quatre colles de la ciutat: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.

Un matí solejat

Tot i que les previsions feien témer una diada de Sant Jordi passada per aigua a Tarragona, finalment, la ciutat s'ha beneficiat d'un matí solejat, però sense arribar a les altes temperatures de l'any passat. De fet, en municipis veïns com Altafulla o Torredembarra s'han despertat amb una estampa pròpia de l'hivern, arran de la calamarsada que ha caigut aquesta passada nit.

