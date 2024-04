Tortosa reivindica el llegat del poeta Gerard Vergés en el desè aniversari de la seva mort

L'Ajuntament de Tortosa, Òmnium Cultural, la Generalitat i familiars de Gerard Vergés han fet una ofrena floral a l'espai commemoratiu del poeta i escriptor tortosí al parc Teodor González. Aquest dimarts es compleixen deu anys de la mort de l'autor, i l'alcalde Jordi Jordan ha assegurat que s'institucionalitzarà aquest homenatge per obrir la diada de Sant Jordi a la ciutat.

Jordan ha recordat que Vergés és una de les figures més importants de la poesia catalana contemporània i ha reivindicat que cal fer valer el seu llegat. El consistori treballarà perquè en el centenari del seu naixement, el 2031, se celebri l'Any Vergés. La família del poeta ha assegurat que se sentiria «totalment estabornit» de veure com el recorda la seva ciutat.

L'Ajuntament de Tortosa ha volgut iniciar els actes de la diada de Sant Jordi a la ciutat amb una ofrena floral oberta a tothom, amb motiu del desè aniversari de la mort del poeta i escriptor Gerard Vergés. Els familiars de l'autor tortosí s'han encarregat de llegir fragments de la seva obra, en un emotiu acte que ha acabat amb la interpretació del Cant de la Senyera per part d'un duet de trompeta i saxo.

«El meu pare que tant estimava Tortosa, avui estaria absolutament estabornit de veure com la ciutat s'ha bolcat en ell des del primer dia que no va estar», ha dit Carlos Vergés, un dels seus set fills. La família de l'escriptor ha mostrat el seu «agraïment absolut» per «la manera generosíssima» com ha respost Tortosa a la pèrdua de Vergés i «la dedicació i esforç» que s'està fent per reivindicar el seu llegat.

L'alcalde Jordi Jordan ha avançat que aquesta ofrena floral s'institucionalitzarà perquè la ciutat, cada any, doni l'inici a la diada de Sant Jordi amb un record i homenatge a Gerard Vergés, que va morir el 23 d'abril de 2014, el mateix dia que Shakespeare, a qui havia traduït al català. Jordan ha insistit que Vergés és una de les figures més importants de la poesia catalana contemporània, que va ser una persona compromesa amb la ciutat i el territori i que va recollir els més prestigiosos premis i reconeixements.

2031, Any Vergés

El consistori s'ha compromès a treballar «al màxim» perquè la seva obra arribi arreu. A llarg termini hi ha sobre la taula la celebració de l'Any Vergés el 2031, quan es compliran cent anys del seu naixement. L'objectiu, com ha remarcat Jordan, és que la seva obra s'estengui més enllà del territori, i es divulgui a tots els territoris de parla catalana, com ha afegit la directora dels serveis de Cultura a les Terres de l'Ebre, Victòria Almuni. «És indispensable que es parli i es llegeixi figures claus de la literatura catalana com Gerard Vergés i que es valori arreu. Que sigui una constant a les escoles, biblioteques i llibreries», ha reclamat Almuni.

Una de les dificultats per aconseguir-ho, com ha recordat el seu fill Carlos Vergés, és la falta d'obra impresa. «És difícil en la literatura contemporània, i per la quantitat de gent que escriu, aflorar més enllà del teu territori, però sobretot si no hi ets i la teva obra està exhaurida», ha lamentat.

Eet pot interessar: