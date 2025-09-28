Mobilitat
Tallada l'N-340 entre la Ràpita i Amposta en els dos sentits per la presència de bassals d'aigua
El 112 ha rebut 22 trucades per les pluges que afecten les comarques del sud de Catalunya
L'N-340 està tallada entra la Ràpita i Amposta en els dos sentits per la presència de bassals d'aigua a la carretera, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). L'Ajuntament d'Amposta assegura que els «camins amb punts conflictius» han sigut tallats «preventivament» i que el carrer Itàlia s’ha tallat al trànsit.
Hi ha algunes tapes de claveguera aixecades i «alguns talls de llum» en el municipi, diuen des del consistori. Fins a les 18 h d'aquest diumenge el telèfon d’emergències 112 ha rebut 22 trucades per les pluges que afecten les comarques del sud de Catalunya. El gruix de trucades provenien del Baix Ebre (11) i el Montsià (8)
Ruixats i xàfecs descarreguen a les comarques del sud de Catalunya, alguns amb forta intensitat, acompanyats d'intensa activitat elèctrica i, fins i tot, de manera puntual, de calamarsa, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. L'estació del PN Ports (Baix Ebre) acumula ja 53,1 mm, 38 dels quals han caigut en 30 minuts.
Ebre
El temporal arriba a les Terres de l'Ebre amb pedregades i inundacions
Marta Omella
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. En concret, l’avís és entre les 16.44 i les 18.44 hores. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils d’aquestes dues comarques i de la Terra Alta advertint també de pluges torrencials a partir de les 20 hores i durant la nit.
Protecció Civil preveu que el màxim d'intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre sigui durant la nit i descarta per ara suspendre les escoles dilluns.