Protecció Civil preveu que el màxim d'intensitat de pluja a l'Ebre sigui de nit i descarta per ara suspendre les escoles
Es registren pluges «gairebé torrencials» en alguns punts i pot haver-hi xàfecs «estàtics» que acumulin aigua
Protecció Civil preveu que el màxim d'intensitat de pluja a les Terres de l'Ebre sigui durant la nit i descarta per ara suspendre les escoles dilluns. Així ho ha indicat Rosa Mata, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), en una atenció a mitjans.
Amb tot, Mata ha dit també que si les pluges són estàtiques i descarreguen «amb força» i provoquen moltes incidències encara hi hauria «cert marge» per llançar una nova alerta a la població «de bon matí» i prendre mesures com ara suspendre l'activitat lectiva i el transport escolar.
A hores d'ara, però, no hi ha cap ordre. Cap a mitja tarda, ja s'han registrat pluges «gairebé torrencials» en alguns punts i pot haver-hi xàfecs «estàtics» que acumulin aigua. Així ho ha indicat Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
«A la Terra Alta és en aquestes zones on ja fa unes hores que està plovent de manera intensa. S'han registrat ja intensitats gairebé torrencials, 38 litres per metre quadrat en mitja hora a l'estació del Parc Nacional dels Ports, on ja porten registres de més de 50-55 litres per metre quadrat», ha dit fent referència a valors provisionals.