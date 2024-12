L'Ebre tanca un 2024 marcat per la DANA i el desconcert pel tall ferroviari

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els municipis ebrencs propers a les centrals d'Ascó i Vandellòs van començar aquest 2024 rebent la primera remesa de recursos del Fons de Transició Nuclear. Uns diners que, sobre el paper, han de servir per reactivar econòmicament els territoris propers quan es faci efectiu el seu tancament. Ha estat una de les notícies destacades de l'any a les Terres de l'Ebre, juntament amb la DANA i el desconcert provocat per les obres d'Adif al túnel de Roda de Berà, que ha complicat encara més la mobilitat dels usuaris ebrencs amb Barcelona.

L'any tanca també amb una investigació judicial en marxa sobre la retenció dels sediments a les preses del tram final de l'Ebre i la indignació del sector pesquer davant l'increment de les restriccions a l'arrossegament.

Comença el repartiment dels Fons de Transició Nuclear

El 4 de gener es comencen a repartir els Fons de Transició Nuclear. El Govern fa efectiu el pagament de 16,5 MEUR de la recaptació de 2023 als 97 municipis de les zones nuclears, una primera bestreta de 174.000 euros. La segona bestreta, 53 milions d'euros restants, encara s'ha de pagar i es farà a finals de 2024 i principi de 2025. D'altra banda, les primeres línies d'ajut dels Fons de 2024 es van obrir a la primavera, amb una dotació d'uns 26 MEUR (per la prórroga dels pressupostos). Finançaran projectes de 76 empreses, que impulsaran més de 200 llocs de treball. Els Fons encara no tenen ni reglament aprovat ni secretaria tècnica.

Irregularitats a l'IES de l'Ebre de Tortosa

Entre el 26 de febrer i el 27 de juny dos professors denuncien presumptes irregularitats en les pràctiques escolars de l'IES de l'Ebre de Tortosa. El centre és sancionat per Inspecció de Treball amb una multa de més de 50.000 euros per tenir quatre alumnes treballant al centre, que tenien un conveni de pràctiques amb una empresa informàtica de Tortosa, on no van anar mai. Educació obre un expedient disciplinari al director del centre (secretari de l'equip de direcció des del juny) i a l'administradora. La investigació de la intervenció general de la Generalitat detecta fins a 14 casos d'estudiants que havien treballat al centre de forma irregular.

Assassinat a Amposta

L'1 d'abril un home mata i esquartera la seva excompanya sentimental a Amposta. El cadàver de la víctima, una dona de 34 anys, va aparèixer mutilat. Algunes parts es van trobar a l'interior del pis que compartien, on la va matar dies abans del descobriment, i altres parts dins de bosses als contenidors d'escombraries pròxims. Els Mossos també van fer una recerca a l'abocador de Mas de Barberans. L'home, de 47 anys, tenia una ordre d'allunyament de la víctima i l'havia agredit en altres ocasions. Va ser un amic de l'assassí que va alertar la policia.

Aturen construir una planta de biogàs a Camarles

El 25 d'abril les protestes veïnals aturen un projecte per construir una planta de biogàs a Camarles (Baix Ebre). L'Ajuntament havia rebut la proposta de l'empresa Ence per instal·lar la planta al Pla de Bif, però les agrupacions veïnals i GEPEC-EdC s'hi van oposar per les possibles males olors i la contaminació atmosfèrica que generaria. La promotora va explicar el projecte en una assemblea pública, però després de diverses manifestacions va comunicar al consistori que no presentaria el projecte.

Judici per la gestió dels embassaments del tram final de l'Ebre

El 27 d'abril el jutjat de Falset investiga la companyia elèctrica Endesa per un suposat delicte mediambiental per la gestió dels embassaments del tram final de l'Ebre. La denúncia la va interposar l'associació Sediments davant Fiscalia Provincial de Medi Ambient. L'entitat retreu que la majoria d'aportacions sòlides que transporta el cabal fluvial i que haurien de garantir la preservació del delta de l'Ebre són retingudes per una gestió inadequada de les preses de Mequinensa, Riba-roja d'Ebre i Flix. La jutge ha prorrogat la instrucció sis mesos aquest desembre.

Recuperen la població de cabra salvatge del Port

El 16 de juny la població de cabra salvatge del Port «es recupera» i la plaga de sarna es dona per «controlada». Després d'anys de molta mortalitat, el cens de població de la cabra hispànica al massís del Port (844 exemplars) no detecta cap exemplar amb símptomes d'haver patit la malaltia i es considera que l'espècie ha assolit la resistència de grup. El grau epidemiològic de la malaltia és baix i encara que es produís algun «rebrot puntual» es descarta una mortalitat com la causada pel paràsit de la sarna entre 2015 i 2021, quan al Port es va passar de 3.600 exemplars a 500.

Interconnexió de l'Ebre a través del CAT

L'11 de juliol la sequera desperta les pressions per interconnectar l'Ebre amb les conques internes a través de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). El Consorci celebra el 35è aniversari del minitransvasament de l'Ebre a Tarragona entre protestes de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) que demana la dissolució de l'ens i la concessió. La PDE denuncia que el CAT només ha portat «riquesa, futur i progrés al Camp de Tarragona» mentre les Terres de l'Ebre «s'han estancat demogràficament i econòmicament». Mentrestant, el Govern executa les obres per posar en marxa el canal de reg Xerta-Sénia.

'La Bacanal', als jutjats

El 18 de setembre 'La Gran Bacanal' i la 'Santa Baldana', performance artística de Josep Pinyol i el col·lectiu Konvent per al Fòrum Ruralitats que el Ministeri de Cultura va fer a Tortosa, acaba als jutjats. El jutjat número 2 de Tortosa obre diligències prèvies per un presumpte delicte d'ofensa contra els sentiments religiosos en aquesta actuació del 5 de juny a la capital ebrenca. La denúncia l'ha presentat l'associació Abogados Cristianos. L'acció simulava una processó pels carrers amb una santa dalt d'un pas envoltada de l'embotit autòcton, la baldana.

Obres túnel Roda de Berà

L'1 d'octubre els usuaris dels trens de les Terres de l'Ebre fan els transbords amb bus que hauran de fer els pròxims mesos, fins al març, en el trajecte entre l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès). La circulació de trens en aquest tram està tallada per les obres al túnel de Roda de Berà i la situació allarga els viatges mitja hora més. Anar de Tortosa a Barcelona costa unes tres hores i mitja o més i alguns usuaris habituals de Renfe opten per desplaçar-se menys o bé fer-ho amb altres transports, públics i privats.

DANA a l'Ebre

El 29 octubre i el 13 novembre les Terres de l'Ebre tornen a viure un episodi de pluges torrencials a causa d'una DANA. La cua d'aquesta gota freda va deixar ruixats importants a la zona sud-oest de la comarca del Montsià, més de 100 litres per metre quadrat en poques hores a Ulldecona o Alcanar, per exemple. Molts camins rurals malmesos i les collites de l'oliva i els cítrics s'enduen la pitjor part dels efectes del temporal. Les fortes pluges i una tardor d'altes temperatures pot fer perdre el 40% de les clementines.

Intercepten un cargament de cocaïna

El 8 novembre intercepten 2.600 quilos de cocaïna en un camió que descarregava abacà, una matèria primera per fer paper, en una fàbrica paperera de Tortosa. Vigilància Duanera l'Agència Tributària espanyola va detectar el contenidor, procedent de l'Equador, quan es va desembarcar al Port de Barcelona i el va seguir fins a la capital ebrenca. Pels costats dels palets d'abacà hi havia 37 farcells de coca, de 70 quilos cadascun. El valor al mercat podrien ascendir a desenes de milions d'euros.

Vaga de pescadors

El 9 de desembre els pescadors ebrencs s'oposen a la proposta de la Comissió Europea que els rebaixa altre cop els dies de pesca en la modalitat d'arrossegament a 27 a l'any. Després de dos dies de vaga, els pescadors estan pendents de la traducció de l'acord europeu i l'avaluació de l'impacte de les mesures aprovades a Brussel·les. La Federació Catalana de Confraries de Pescadors descarta mobilitzacions abans de la campanya de Nadal perquè el Govern ha promès que «mobilitzaran els diners que facin falta per donar suport al sector».