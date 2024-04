Un centenar de veïns de Camarles protesten contra la implantació d'una planta de biogàs

Veïns de Camarles, durant la protesta a les portes de l'ajuntament contra la possible implantació d'una planta de biogàs.ACN

Un centenar de veïns han protestat aquest migdia a les portes de l'ajuntament de Camarles (Baix Ebre) aquest dijous per oposar-se a la possible implantació d'una planta de biogàs al terme municipal.

La concentració ha coincidit amb la sessió plenària municipal, on s'ha aprovat per unanimitat una moció que insta al govern local a encarregar un anàlisi exhaustiu sobre quines conseqüències tindria la instal·lació i fer-ne públics els resultats.

Els manifestants, convocats per GEPEC-EdC i agrupacions veïnals, rebutgen ubicar la planta al pla del Bif i alerten que podria comportar males olors i contaminació atmosfèrica. L'alcalde Joan Curto ha remarcat que ara per ara, no tenen signat cap acord amb l'empresa Ence sobre el seu futur al municipi.

