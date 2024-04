Inspecció de Treball confirma pràctiques irregulars d'FP en un institut de Tortosa

La Inspecció de Treball ha confirmat que alguns dels alumnes de Formació Professional (FP) de l'Institut de l'Ebre de Tortosa (Baix Ebre) van fer pràctiques irregulars en signar convenis amb l'empresa Ebresoft Consulting S.L. que mai van dur a terme.

Segons l'escrit d'Inspecció de Treball difós aquest divendres per CGT, «els alumnes mai van realitzar les pràctiques a Ebresoft Consulting S.L., mai van anar a l'empresa i no coneixen al tutor d'empresa ni han rebut cap instrucció, directriu o seguiment per part de la mateixa».

Així mateix, Inspecció afegeix que l'activitat dels alumnes «es va centrar únicament i exclusivament a l'Institut de l'Ebre», on duien a terme el manteniment del sistema informàtic, que «havia de realitzar Ebresoft Consulting S.L. i del que s'encarregaven els propis alumnes».

En aquest sentit, Inspecció de Treball detalla que els estudiants «eren ocupats en labors de manteniment i reparació de problemes informàtics per tot l'institut, es connectaven a un ordinador a la sala de servidors» i allí, «mitjançant correus electrònics enviats pel propi centre, cursaven les diferents incidències».

Tot això ha quedat reflectit, ja que els estudiants «formalitzaven un document amb les labors de manteniment on apuntaven tots els treballs realitzats, les hores dedicades, signaven l'hora d'entrada i de sortida en una llibreta a manera de registre d'una jornada i, una vegada totalitzades les hores de cada mes, eren retribuïts mitjançant xecs nominatius o transferències bancàries emeses per Institut de l'Ebre i Ebresoft Consulting S.L.», segons la Inspecció de Treball.

També s'indica que Ebresoft Consulting S.L. «emetia pagaments a alumnes que no coneixia per posteriorment facturar a l'Institut de l'Ebre sota el concepte de labors de manteniment juntament amb el nom dels alumnes», amb el que «es recuperaven els imports emesos per Ebresoft Consulting S.L. per unes pràctiques que mai es van realitzar a l'empresa», afegeix Inspecció de Treball.

Per a la Inspecció, «s'ha emmascarat una relació laboral ordinària per part dels alumnes sota la celebració de convenis en pràctiques amb una empresa externa que mai es van produir».

En aquesta relació, segons la Inspecció, «s'aparentava una activitat formativa dual correcta, quan les labors realitzades pels alumnes eren les del manteniment dels serveis informàtics del centre».

Inspecció també assenyala que alguns alumnes «van estar fent les pràctiques sense tenir signat cap conveni» i sense «estar donats d'alta de la Seguretat Social», de manera que, segons ha denunciat CGT, «estaven desprotegits davant un accident laboral».

Més enllà, Inspecció conclou que els alumnes «van prestar serveis per compte d'altri a l'Institut de l'Ebre, en una relació laboral ordinària amb el centre», pel que «haurien d'estar inclosos en el Règim General de la Seguretat Social».

