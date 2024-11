Intercepten 2.600 quilos de cocaïna en un camió que es dirigia a una fabrica paperera de Tortosa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Vigilància Duanera va interceptar aquest dimecres en una empresa paperera de Tortosa un camió amb prop de 2.600 quilos de cocaïna amagats entre matèria primera per fer pasta de paper. La droga venia d’Equador en un contenidor desembarcat al port de Barcelona, segons ha informat el digital Marfanta i ha confirmat l’ACN amb fonts properes al cas. Segons els investigadors, de moment no hi ha indicis que l’empresa fos conscient de la droga que venia amagada al contenidor.

El camió portava abacà procedent d’Equador i estava marcat i seguit per Vigilància Duanera de l’Agència Tributària espanyola, que el volia obrir un cop arribés a destinació. Segurament els narcotraficants van introduir la droga dins del contenidor al port d’origen i volien recuperar-la abans que el camió arribés a l’empresa paperera.

A més de les bales d’abacà, pels costats dels palets hi havia els farcells de coca. En total, hi havia 37 farcells de 70 quilos de coca, que al mercat podrien valer desenes de milions d’euros.