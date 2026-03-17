El Dragon Khan de PortAventura World estarà operatiu per Setmana Santa
La mítica muntanya russa va iniciar al gener un procés de renovació per allargar la seva vida útil
L'atracció Dragon Khan estarà llesta per Setmana Santa. Així ho han confirmat els responsables de PortAventura World durant una visita als mitjans de comunicació per veure com avancen les obres de renovació de la muntanya russa vermella.
La mítica roller coaster va iniciar a principis de gener, un cop el parc va tancar al públic, un procés de renovació de diversos trams per allargar la seva vida útil.
El passat 7 de gener es va començar amb el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll de la muntanya russa, que ja forma part de l'sky line de la Costa Daurada. Els treballs de renovació, que són els més importants en la història del parc, no modificaran en res l’experiència del visitant.
La temporada 2026-207 va començar el passat 27 de febrer per celebrar el Carnaval. Ho va fer amb el Dragon Khan inoperatiu però amb el Shambala en funcionament. Aquesta atracció estava en dubte de si estaria operativa, ja que es troba en la zona propera on es realitzen les tasques de renovació de la muntanya russa vermella. Finalment, si que va poder obrir amb normalitat.
Tarragonès
PortAventura ho té tot llest per al Carnaval 2026 amb una aposta renovada
Rubén Pizarro
Novetats per 2026
Les novetats de la temporada de PortAventura World arribaran aquest estiu. Aquestes reforçaran l'experiència d'aventura del visitant i ampliaran l'oferta d'entreteniment familiar. El resort estrenarà Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nova zona aquàtica al Caribe Aquatic Park, i Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiència d’exploració immersiva a l’emblemàtica àrea de la Polynesia.
Camp de Tarragona
Les dues grans novetats que PortAventura World estrenarà el 2026: jungla, aigua i aventura
Daniel Cabezas Ramírez
Està previst que el Caribe Aquatic Park obri les portes el proper 23 de maig i ho faci amb la nova àrea de 6.000 metres quadrats ambientada en una badia pirata emergida després de segles sota el mar. Aquesta comptarà amb una water coaster familiar única a Europa i una piscina d’aventures amb una pista d’obstacles aquàtica dissenyada per gaudir-se en grup, presentada com inèdita a escala mundial. La zona es completarà amb nous tobogans i un restaurant temàtic.
La segona gran novetat de l’estiu serà Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nova experiència a l’aire lliure que transformarà la zona de la Polynesia. Lluny del concepte d’atracció tradicional, la proposta convida a explorar la jungla a través de senders, passarel·les i ponts penjants integrats a l’entorn natural.