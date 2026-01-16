OCI
La renovació del Dragon Khan és «l’obra de manteniment més important de la història de PortAventura»
Des del parc desconeixen si la 'rollercoaster' mítica estarà llesta a l'inici de la temporada
PortAventura World va iniciar la setmana passada la renovació de dos dels vuit elements de l'atracció Draghon Khan per peces noves. Es tracta del vertical loop i del cobra roll, dos dels vuit loopings, que estaven exhaurint la seva vida útil després de més de 30 anys de funcionament. L'actuació, anomenada retrack té un cost d'entre 2,5 i 3 milions d'euros.
La complexitat dels treballs, on hi treballen una cinquantena de persones, i el retard en algunes feines a causa del mal temps de les últimes setmanes fan que la seva reobertura sigui tota una incògnita. Es tracta de «l’obra de manteniment més important de la història de PortAventura», segons ha explicat Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics del parc, per tant «podria ser que comencem la temporada sense el Dragon Khan», ha afegit. La intervenció durarà unes setmanes i el parc té previst iniciar la temporada, el proper 27 de febrer.
Camp de Tarragona
PortAventura podria començar la temporada sense tenir el Dragon Khan llest
Daniel Cabezas Ramírez
Tot i aquesta incertesa, des del parc temàtic asseguren que estan posant tots els esforços perquè almenys, el Shambhala, que és la montanya russa més propera al Dragon Khan, si que estigui operativa.
Operació complexa
El parc ha aprofitat el tancament de la temporada per fer aquesta renovació de la mítica rollercoaster. Segons Fraile «és una operació tan complexa o més que la construcció d'una nova atracció».
Dijous al matí es va començar a desmuntar el vertical loop amb una grua de grans dimensions per moure la part superior del looping, que pesa unes 12 tones. Les peces que s'han de canviar les ha construït una empresa suïssa i han arribat al parc amb tràilers des de diferents punts d'Europa.
La propera setmana arribarà al parc l'equip de demolicions per fer tasques a la zona de les cimentacions de les columnes que subjecten els loopings. En paral·lel, hi treballaran una cinquantena de persones en el retrack de l'atracció més emblemàtica del parc de la Costa Daurada, que ja forma part del seu skyline.
La fase final de la macrooperació consistirà en tornar a muntar els trams substituïts i iniciar les proves per comprovar que tot funciona correctament.
Pel que fa a les peces substituïdes, PortAventura encara està pensant que farà amb elles. Una de les opcions que estudien és reciclar-les. El que sí es faran és conservar les parts més icòniques de la rollercoaster.
«El Dragon Khan ha envellit molt bé»
Els treballs iniciats al Dragon Khan busquen allargar la vida útil de l’atracció, però en cap cas modificaran l’experiència del visitant ni el traçat patirà cap modificació, confirmen des de PortAventura. El fet que s'hagin escollit aquest dos elements per canviar és perquè són les parts que «han patit una fatiga més gran» durant aquests 30 anys de vida, afirma Fraile.
La resta del traçat per ara no està previst substituir-lo, si bé de cara als propers anys s'hauran d'anar prenent decisions amb el fabricant suís. «El Dragon Khan ha envellit molt bé», ha resumit Fraile.