CARNAVAL
PortAventura ho té tot llest per al Carnaval 2026 amb una aposta renovada
La temporada arrenca avui a les 16h i s’allargarà fins al 22 de març amb cinc comparses de Tarragona i 70 ballarins
PortAventura World dona avui el tret de sortida a la temporada 2026 amb l’inici del Carnaval, una de les cites més especials del calendari del resort. Des d’aquest 27 de febrer a les 16 h i fins al 22 de març, el parc s’omplirà de música, color i espectacle amb una proposta centrada en el talent del Camp de Tarragona.
La responsable de Producte, Noemí Serrano, ha destacat que «és un dia molt important perquè no només comencem la temporada 2026, sinó també una etapa molt especial com és el Carnaval, amb una proposta plena d’energia, colors i continguts pensats específicament per a l’època de l’any». Segons Serrano, l’objectiu és oferir «un motiu més per visitar el parc i redescobrir-lo amb una tematització completament diferent».
Cinc comparses i 70 ballarins
Enguany és el quart any consecutiu que el parc compta amb comparses de Tarragona, consolidant així la seva aposta pel talent local. En total, cinc comparses —Pandora, Artifex, Torres Jordi, Colours Fantasy i Sinhus— participen en la programació, amb un total de 70 ballarins que desfilen i actuen durant tota la jornada.
Les comparses surten els dissabtes i diumenges, amb entre cinc i sis passades diàries cadascuna, fet que permet als visitants veure-les al llarg del dia. Les desfilades recorren els carrers del parc, que està completament ambientat en clau carnavalesca, i també ofereixen actuacions en tres punts fixos: Mèxic, Far West i Mediterrània.
Entre les participants destaca Pandora, guanyadora del Carnaval de Tarragona, que presenta la proposta Aus del paradís. La seva representant, Alba Baeza, ha assegurat que per a la comparsa «és un honor formar part de PortAventura perquè ens permet allargar el Carnaval i continuar gaudint-lo amb la nostra gent». També ha remarcat el compromís dels integrants, que continuen assajant cada diumenge, i ha explicat que els balls s’han adaptat a l’escenari del parc: «No és el mateix desfilar en una rua que actuar en un escenari; aquí els espectacles tenen un format diferent».
Camp de Tarragona
PortAventura World inicia la temporada sense el Dragon Khan operatiu i sense data de reobertura
Shaila Cid
Un format renovat i més públic internacional
El Carnaval de PortAventura arriba a la seva quarta edició consecutiva amb un balanç molt positiu. Segons Serrano, aquesta proposta ha permès obrir el parc al febrer i donar una nova excusa als visitants habituals per canviar l’època de la seva estada.
A més, el perfil del públic ha evolucionat. Si bé els primers anys predominava el visitant local, cada vegada hi ha més presència de turistes internacionals, especialment francesos, que aprofiten aquestes dates per viatjar al resort.
Com a novetat d’aquest any, s’han renovat vestuaris, coreografies i propostes musicals, i s’ha buscat un vincle entre les comparses i les diferents àrees temàtiques del parc.
Estades més llargues i obertura en exclusiva els divendres
Una altra tendència a l’alça és l’allargament de les estades. Cada cop més visitants opten per passar tot el cap de setmana al resort. Com a exemple, el parc obre els divendres de 16 h a 21 h exclusivament per a clients d’hotel i posseïdors de passi anual, oferint-los una experiència més exclusiva abans de l’obertura general de dissabte i diumenge.
Segons Serrano, l’oferta d’atraccions, espectacles i animacions de carrer fa que «un sol dia es faci curt», i això afavoreix que els visitants decideixin pernoctar i gaudir d’una escapada més completa.
Mirant ja cap a la nova temporada
El Carnaval posarà el punt final el 22 de març, i només cinc dies després, el 27 de març, arrencarà la temporada general 2026 de PortAventura.
El nou curs arriba després d’un 2025 marcat per la celebració del 30è aniversari del resort. De cara a aquest any, el parc prepara dues novetats destacades: una nova zona aquàtica al Caribe Aquatic Park, que incorporarà piscines i nous continguts, i una experiència immersiva a la Polynesia.