Les dues grans novetats que PortAventura World estrenarà el 2026: jungla, aigua i aventura
El resort estrenarà una nova zona aquàtica al Caribe Aquatic Park i una experiència immersiva a la Polynesia
PortAventura World prepara un estiu de 2026 marcat per l’aventura i l'entreteniment familiar amb l’arribada de dues grans novetats que ampliaran de forma notable la seva oferta. El resort estrenarà Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nova zona aquàtica al Caribe Aquatic Park, i Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiència d’exploració immersiva a l’emblemàtica àrea de la Polynesia.
La principal incorporació arribarà al parc aquàtic amb Coral Bay, una nova àrea de 6.000 metres quadrats ambientada en una badia pirata emergida després de segles sota el mar. L’espai combinarà una cuidada tematització amb propostes pensades per a totes les edats, consolidant l’aposta de PortAventura per experiències familiars diferencials dins del panorama europeu.
Entre els seus grans reclams destaca una water coàster familiar única a Europa i una piscina d’aventures amb una pista d’obstacles aquàtica dissenyada per gaudir-se en grup, presentada com inèdita a escala mundial. La zona es completarà amb nous tobogans i un restaurant temàtic.
La segona gran novetat de l’estiu serà Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nova experiència a l’aire lliure que transformarà la zona de la Polynesia a PortAventura Park. Lluny del concepte d’atracció tradicional, la proposta convida a explorar la jungla a través de senders, passarel·les i ponts penjants integrats a l’entorn natural.
Pensada per a un públic familiar, Makamanu Jungle proposa un recorregut actiu amb petits desafiaments que fomenten l’exploració i l’esperit aventurer. El nou espai recupera l’essència de l’enclavament on durant anys es va celebrar l’espectacle Aves del Paraíso, desaparegut el 2024, reinterpretant-lo des d’una perspectiva més participativa i experiencial.
Des de la direcció del resort subratllen que ambdues incorporacions responen a una estratègia d’evolució constant basada en l’escolta del visitant. “Treballem per oferir experiències cada vegada més memorables i diferencials”, ha assenyalat el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, durant la presentació de les novetats, que marcaran una de les temporades més rellevants del complex en els darrers anys.